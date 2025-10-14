В ВСУ внедряют телемедицину и роботизированную эвакуацию – Сырский о новых решениях для фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что современные боевые действия все больше зависят от технологий, а приоритетом украинской армии становится защита жизни военнослужащих и внедрение инноваций в медицинском обеспечении. Об этом он рассказал во время ежемесячного совещания по вопросам военной медицины, сообщает УНН.

Подробности

По словам Сырского, современное поле боя радикально изменилось под влиянием ударных дронов.

На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. В таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают возможности нашей логистики и военной медицины – отметил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что армия должна развиваться через призму потребностей украинского пехотинца, ведь именно он несет основную тяжесть войны.

Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Когда говорим о проблемах – сразу ищем пути их решения – подчеркнул Сырский.

Среди инновационных решений, которые уже внедряются в войсках, он отметил систему удаленных медицинских консультаций в зоне боевых действий. Речь идет о технологии, которую активно применяет 106-я отдельная бригада территориальной обороны.

С помощью портативных комплексов FMC военные врачи тыловых госпиталей могут проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, ультразвуковых, дерматологических и отоларингологических обследований – даже на значительном расстоянии от медицинских учреждений.

В воинские части уже поступила первая партия такого оборудования, и мы видим реальные результаты его работы. Этот опыт нужно масштабировать в войсках – заявил главнокомандующий.

Помимо медицинских технологий, в Вооруженных силах работают над цифровизацией учета медицинской помощи. Это позволит уменьшить бюрократию, упростить документооборот и освободить военных медиков от бумажной волокиты.

Сырский подытожил, что все инновации – от дронов до роботизированных систем эвакуации – должны служить главной цели: "Мы должны работать для сохранения жизни и здоровья защитников Украины, которые держат на себе фронт".

