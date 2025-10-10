$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 4758 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11652 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10966 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21157 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42491 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40983 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41939 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71024 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65521 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Сырский раскрыл потери оккупантов за сентябрь и назвал новые направления обороны

Киев • УНН

 • 938 просмотра

За прошедший месяц российские оккупанты потеряли 28,5 тыс. человек, а Украина сосредоточивает усилия на сдерживании врага на Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об активной обороне и контрнаступательных действиях на Добропольском направлении.

Сырский раскрыл потери оккупантов за сентябрь и назвал новые направления обороны

Оперативная ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. российские оккупанты несут значительные потери, а Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.

Детали

В течение прошлого месяца общие потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. человек.

Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении

- заявил Сырский.

Он добавил, что за месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя противовоздушная оборона Украины, по словам Главкома, демонстрирует эффективность на уровне около 74%, необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики.

Активизируем создание нового рода войск - беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил

- заявил Сырский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска успешно сорвали летнюю наступательную кампанию россиян. Об этом глава государства сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Евгений Устименко

