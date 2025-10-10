Сырский раскрыл потери оккупантов за сентябрь и назвал новые направления обороны
Киев • УНН
Оперативная ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. российские оккупанты несут значительные потери, а Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.
Детали
В течение прошлого месяца общие потери российских оккупантов составили 28,5 тыс. человек.
Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении
Он добавил, что за месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза. И хотя противовоздушная оборона Украины, по словам Главкома, демонстрирует эффективность на уровне около 74%, необходимо приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики.
Активизируем создание нового рода войск - беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Совершенствуем систему штурмовых войск. Формируем командование Киберсил
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска успешно сорвали летнюю наступательную кампанию россиян. Об этом глава государства сообщил после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.