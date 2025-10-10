Сирський розкрив втрати окупантів за вересень та назвав нові напрямки оборони
Київ • УНН
За минулий місяць російські окупанти втратили 28,5 тис. осіб, а Україна зосереджує зусилля на стримуванні ворога на Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про активну оборону та контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.
Оперативна ситуація на фронтах російсько-української війни залишається складною. російські окупанти мають значні втрати, а Сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському і Новопавлівському. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Деталі
Впродовж минулого місяця загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб.
Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку
Він додав, що за місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 рази. І хоча протиповітряна оборона України, за словами Головкома, демонструє ефективність на рівні близько 74%, необхідно докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики.
Активізуємо створення нового роду військ - безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Вдосконалюємо систему штурмових військ. Формуємо командування Кіберсил
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська успішно зірвали літню наступальну кампанію росіян. Про це глава держави повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.