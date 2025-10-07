Преимущество в применении FPV за армией Украины, но враг пытается выйти на паритет - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах. Он сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тысячи вражеских целей, ликвидировав 18 159 оккупантов. Об этом Сырский написал в Telegram, пишет УНН.

Имеем на этом направлении определенные результаты. Так, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тыс. целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% относительно предыдущего месяца)

Сырский отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое. Это, по его словам, свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.

Преимущество в применении FPV - в дальнейшем в пользу Сил обороны Украины, хотя российские оккупанты делают все, чтобы приблизиться к паритету, добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский на совещании по вопросам развития беспилотных систем заслушал доклад разведчиков J-2 относительно развития войск беспилотных систем России, новых подразделений и технических решений врага, планов применения российских инноваций.

Противник не стоит на месте, вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромный ресурс. Мы не имеем права сбавлять темп! Поэтому в Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС