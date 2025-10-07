Преимущество в применении FPV за армией Украины, но враг пытается выйти на паритет - Сырский

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
09:44 • 4256 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 23794 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36204 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66239 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55450 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55162 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 97821 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36418 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41525 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67815 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.3м/с
81%
753мм
Популярные новости
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО7 октября, 01:50 • 10935 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить7 октября, 03:01 • 17514 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ7 октября, 04:42 • 23339 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 17820 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов06:06 • 10331 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 23794 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 48825 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 58351 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 97822 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 198442 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Эмманюэль Макрон
Педро Санчес
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Испания
Харьков
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 21598 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 74804 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 70508 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 145562 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 76909 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Северный поток
Facebook
Spotify

Преимущество в применении FPV за армией Украины, но враг пытается выйти на паритет - Сырский

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тыс. целей врага, уничтожив 18 159 оккупантов. Преимущество в применении FPV-дронов остается за Силами обороны, хотя враг пытается достичь паритета.

Преимущество в применении FPV за армией Украины, но враг пытается выйти на паритет - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах. Он сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тысячи вражеских целей, ликвидировав 18 159 оккупантов. Об этом Сырский написал в Telegram, пишет УНН.

Имеем на этом направлении определенные результаты. Так, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тыс. целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% относительно предыдущего месяца)

- говорится в сообщении.

Сырский отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое. Это, по его словам, свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.

Преимущество в применении FPV - в дальнейшем в пользу Сил обороны Украины, хотя российские оккупанты делают все, чтобы приблизиться к паритету, добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский на совещании по вопросам развития беспилотных систем заслушал доклад разведчиков J-2 относительно развития войск беспилотных систем России, новых подразделений и технических решений врага, планов применения российских инноваций.

Противник не стоит на месте, вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромный ресурс. Мы не имеем права сбавлять темп! Поэтому в Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС

- добавил главнокомандующий.

Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский06.10.25, 14:59 • 13418 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина