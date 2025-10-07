Преимущество в применении FPV за армией Украины, но враг пытается выйти на паритет - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тыс. целей врага, уничтожив 18 159 оккупантов. Преимущество в применении FPV-дронов остается за Силами обороны, хотя враг пытается достичь паритета.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах. Он сообщил, что в сентябре украинские беспилотники поразили 66,5 тысячи вражеских целей, ликвидировав 18 159 оккупантов. Об этом Сырский написал в Telegram, пишет УНН.
Имеем на этом направлении определенные результаты. Так, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тыс. целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии (+23% относительно предыдущего месяца)
Сырский отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами увеличилось почти вдвое. Это, по его словам, свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.
Преимущество в применении FPV - в дальнейшем в пользу Сил обороны Украины, хотя российские оккупанты делают все, чтобы приблизиться к паритету, добавил главнокомандующий ВСУ.
Сырский на совещании по вопросам развития беспилотных систем заслушал доклад разведчиков J-2 относительно развития войск беспилотных систем России, новых подразделений и технических решений врага, планов применения российских инноваций.
Противник не стоит на месте, вкладывается в развитие подразделений БпС, тратит на это огромный ресурс. Мы не имеем права сбавлять темп! Поэтому в Вооруженных Силах Украины продолжается масштабирование подразделений Сил беспилотных систем, разворачивается рекрутинговая кампания в подразделения СБС
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский06.10.25, 14:59 • 13418 просмотров