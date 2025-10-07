Перевага в застосуванні FPV за армією України, але ворог намагається вийти на паритет - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем у Збройних Силах. Він повідомив, що у вересні українські безпілотники уразили 66,5 тисячі ворожих цілей, ліквідувавши 18 159 окупантів. Про це Сирський написав у Telegram, пише УНН.

Маємо на цьому напрямку певні результати. Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця)

Сирський відзначив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі. Це, за його словами, свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем.

Перевага у застосуванні FPV - надалі на користь Сил оборони України, хоча російські окупанти роблять все, щоб наблизитись до паритету, додав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський на нараді з питань розвитку безпілотних систем заслухав доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем Росії, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій.

Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп! Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС