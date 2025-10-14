У ЗСУ впроваджують телемедицину й роботизовану евакуацію – Сирський про нові рішення для фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що сучасні бойові дії дедалі більше залежать від технологій, а пріоритетом української армії стає захист життя військовослужбовців і впровадження інновацій у медичному забезпеченні. Про це він розповів під час щомісячної наради з питань військової медицини, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сирського, сучасне поле бою радикально змінилося під впливом ударних дронів.

На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини – зазначив він.

Головнокомандувач наголосив, що армія має розвиватися через призму потреб українського піхотинця, адже саме він несе основний тягар війни.

Ми повинні бачити війну крізь призму потреб піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Коли говоримо про проблеми – одразу шукаємо шляхи їхнього розв’язання – підкреслив Сирський.

Серед інноваційних рішень, які вже впроваджуються у війську, він відзначив систему віддалених медичних консультацій у зоні бойових дій. Йдеться про технологію, яку активно застосовує 106-та окрема бригада територіальної оборони.

За допомогою портативних комплексів FMC військові лікарі тилових шпиталів можуть проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, ультразвукових, дерматологічних і отоларингологічних обстежень – навіть на значній відстані від медичних закладів.

До військових частин уже надійшла перша партія такого обладнання, і ми бачимо реальні результати його роботи. Цей досвід потрібно масштабувати у військах – заявив головнокомандувач.

Окрім медичних технологій, у Збройних силах працюють над цифровізацією обліку медичної допомоги. Це дозволить зменшити бюрократію, спростити документообіг і звільнити військових медиків від паперової тяганини.

Сирський підсумував, що всі інновації – від дронів до роботизованих систем евакуації – мають служити головній меті: "Ми маємо працювати для збереження життя і здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт".

