Ексклюзив
09:28 • 4530 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9984 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10900 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10937 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14072 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14405 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16021 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17606 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27318 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34996 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
У ЗСУ впроваджують телемедицину й роботизовану евакуацію – Сирський про нові рішення для фронту

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про впровадження телемедицини та роботизованої евакуації. Це спрямовано на захист життя військовослужбовців та вдосконалення медичного забезпечення.

У ЗСУ впроваджують телемедицину й роботизовану евакуацію – Сирський про нові рішення для фронту

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що сучасні бойові дії дедалі більше залежать від технологій, а пріоритетом української армії стає захист життя військовослужбовців і впровадження інновацій у медичному забезпеченні. Про це він розповів під час щомісячної наради з питань військової медицини, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сирського, сучасне поле бою радикально змінилося під впливом ударних дронів.

На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а "кілл-зона" сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини 

– зазначив він.

Головнокомандувач наголосив, що армія має розвиватися через призму потреб українського піхотинця, адже саме він несе основний тягар війни.

Сирський розкрив втрати окупантів за вересень та назвав нові напрямки оборони10.10.25, 10:52 • 3200 переглядiв

Ми повинні бачити війну крізь призму потреб піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Коли говоримо про проблеми – одразу шукаємо шляхи їхнього розв’язання 

– підкреслив Сирський.

Серед інноваційних рішень, які вже впроваджуються у війську, він відзначив систему віддалених медичних консультацій у зоні бойових дій. Йдеться про технологію, яку активно застосовує 106-та окрема бригада територіальної оборони.

Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо11.10.25, 13:08 • 13187 переглядiв

За допомогою портативних комплексів FMC військові лікарі тилових шпиталів можуть проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, ультразвукових, дерматологічних і отоларингологічних обстежень – навіть на значній відстані від медичних закладів.

До військових частин уже надійшла перша партія такого обладнання, і ми бачимо реальні результати його роботи. Цей досвід потрібно масштабувати у військах 

– заявив головнокомандувач.

Окрім медичних технологій, у Збройних силах працюють над цифровізацією обліку медичної допомоги. Це дозволить зменшити бюрократію, спростити документообіг і звільнити військових медиків від паперової тяганини.

Сирський підсумував, що всі інновації – від дронів до роботизованих систем евакуації – мають служити головній меті: "Ми маємо працювати для збереження життя і здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт".

Перевага в застосуванні FPV за армією України, але ворог намагається вийти на паритет - Сирський07.10.25, 13:18 • 3160 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Збройні сили України
Олександр Сирський