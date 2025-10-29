Украина получит ориентировочно 50 млн евро на восстановление больниц

Европейский Союз согласовал выделение Украине ориентировочно 50 млн евро под свои гарантии для проекта восстановления больниц в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

В ходе пятого заседания Руководящего комитета Украинского инвестиционного плана было согласовано выделение дополнительного финансирования под гарантии Европейского Союза для совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни". Ориентировочно 50 млн евро планируется направить на реконструкцию больниц, которые получили значительные повреждения в результате военных действий или работают с повышенной нагрузкой - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование в первую очередь направят на больницы, которые обслуживают в том числе внутренне перемещенных лиц.

"Дополнительное финансирование позволит покрыть подготовительные и строительные этапы реализации проектов. В частности, речь идет о проведении технико-экономических исследований, эколого-социальных оценок, разработке проектной и тендерной документации, осуществлении строительно-монтажных работ, технического надзора, а также закупке современного медицинского и лабораторного оборудования. Отбор конкретных учреждений для реализации мероприятий будет происходить после окончательного подтверждения наличия финансирования", - добавили в министерстве.

