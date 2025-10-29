Україна отримає орієнтовно 50 млн євро на відновлення лікарень
Київ • УНН
ЄС погодив виділення Україні близько 50 мільйонів євро під свої гарантії для відновлення лікарень. Ці кошти спрямують на реконструкцію закладів, пошкоджених війною, та тих, що працюють з підвищеним навантаженням.
Деталі
Під час п’ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану було погоджено виділення додаткового фінансування під гарантії Європейського Союзу для спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя". Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням
Зазначається, що фінансування насамперед спрямують на лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.
"Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів. Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання. Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування", - додали в міністерстві.
Нагадаємо
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій (СЕС) у межах підготовки медичних закладів до зими та посилення їхньої енергетичної автономності. Завдяки таким рішенням лікарні отримують змогу стабільно працювати навіть у разі тривалих відключень електроенергії.