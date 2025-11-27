В Швейцарии состоится голосование по всеобщей службе и налогу для богатых
Швейцарцы будут решать, заменить ли военную службу для мужчин всеобщей гражданской обязанностью для всех и ввести новые налоги для сверхбогатых на поддержку климатических проектов. Правительство призывает отклонить обе инициативы, ссылаясь на возможные огромные расходы и угрозу для экономики.
Швейцарцы на этой неделе будут решать, заменить ли действующую военную службу для мужчин всеобщей гражданской обязанностью для всех граждан, а также ввести ли новые налоги для сверхбогатых в поддержку климатических проектов. Об этом сообщает Yahoo, пишет УНН.
В рамках швейцарской системы прямой демократии избиратели также будут решать, вводить ли новые налоги для сверхбогатых, чтобы профинансировать усилия страны в борьбе с изменением климата.
Согласно последним опросам, ожидается, что ни одна из инициатив не будет принята, однако они породили значительную дискуссию в этом богатом альпийском государстве.
Правительство и парламент Швейцарии призвали избирателей отклонить оба предложения, заявляя, что они повлекут огромные расходы и могут представлять угрозу для экономики.
Так называемая инициатива "Гражданский долг" изначально получала довольно широкую поддержку, но в последние недели она резко упала: согласно последнему опросу gfs.bern, 64% респондентов высказались против.
Комитет, стоящий за инициативой, настаивает: требование, чтобы каждый швейцарский гражданин, независимо от пола, проходил национальную службу — в армии или в гражданской сфере — укрепило бы социальную сплоченность.
Инициатива направлена на "настоящее равенство", сказала AFP глава комитета Ноэми Ротен.
Она описала нынешнюю систему как дискриминационную — для мужчин, но также и для женщин, которых в значительной степени исключают из полезных контактов и опыта, приобретаемого во время службы.
"Будь то в армии, гражданской обороне, гражданской службе или добровольной пожарной службе — идея заключается в том, чтобы каждый молодой гражданин вносил свой вклад в общее благо", — сказала она.
