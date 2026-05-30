Бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ обвинили в присвоении 300 золотых слитков на сумму более $40 млн
Киев • УНН
Экс-чиновника ЦРУ обвинили в присвоении 300 золотых слитков на 40 миллионов долларов. Также он годами лгал о своем образовании и военной службе.
Бывшему высокопоставленному сотруднику Центрального разведывательного управления США Дэвиду Рашу предъявили обвинения в присвоении государственных средств после того, как в его доме обнаружили около 300 золотых слитков стоимостью более 40 млн долларов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, Раш, имевший доступ к секретной информации и занимавший руководящую должность, в течение последних месяцев подавал запросы на получение значительных сумм денег, иностранной валюты и золотых слитков якобы для покрытия служебных расходов.
Во время обыска федеральные агенты также изъяли около 2 млн долларов наличными и 35 дорогих часов, преимущественно марки Rolex.
ЦРУ передало дело ФБР
В совместном заявлении ЦРУ и ФБР сообщили, что расследование началось после внутренней проверки агентства.
После того как внутреннее расследование ЦРУ выявило потенциальные нарушения закона, директор ЦРУ Джон Рэтклифф передал информацию в ФБР для проведения правоохранительного расследования
Следователи считают, что часть полученных средств Раш намеренно хранил дома для личного использования. В то же время источники NBC News утверждают, что большинство изъятых активов уже возвращено государству.
Следствие заявляет о многолетнем обмане
Помимо финансовых преступлений, бывшего сотрудника разведки обвиняют в том, что он почти два десятилетия вводил работодателей в заблуждение относительно своего образования и профессионального опыта. В документах отмечается, что он приписывал себе дипломы престижных учебных заведений, службу пилотом ВМС США и работу в научных учреждениях.
По данным следствия, ни одно из этих утверждений не подтвердилось. Федеральное управление гражданской авиации также не нашло записей о наличии у Раша лицензии пилота. Расследование продолжается.
