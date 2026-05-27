Администрация Трампа хочет ввести соглашения о неразглашении для всех федеральных служащих
Киев • УНН
Белый дом планирует обязать всех федеральных служащих подписать соглашения о неразглашении. Мера направлена на борьбу с утечками данных в СМИ.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует обязать всех нынешних и будущих федеральных служащих подписывать соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Управление персоналом США опубликовало проект документа, который федеральные агентства должны использовать для новых и действующих сотрудников. В ведомстве заявили, что соглашение призвано "защитить непубличную, конфиденциальную или служебную информацию", полученную во время работы на государственной службе.
Инициатива стала частью кампании Белого дома против утечек информации в СМИ. В администрации Трампа сослались на случаи, когда сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности якобы передавали журналистам данные об иммиграционных операциях и других правительственных действиях без разрешения.
Управление персоналом также предложило обсудить, какие меры могут применяться к работникам, которые откажутся подписывать соглашение о неразглашении.
