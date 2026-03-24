Секретные документы ЕС под угрозой утечки в Кремль через АдГ, предупреждают дипломаты - Politico

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Немецкие депутаты от АдГ имеют доступ к конфиденциальным записям встреч послов ЕС. Дипломаты опасаются утечки данных об Украине в Россию и Китай.

Секретные документы ЕС под угрозой утечки в Кремль через АдГ, предупреждают дипломаты - Politico

Доступ дружественной к России партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к конфиденциальным документам ЕС вызывает опасения, что конфиденциальные обсуждения становятся достоянием Москвы, заявили три дипломата ЕС и четыре немецких парламентария, сообщает Politico, пишет УНН.

Немецкие парламентарии, в том числе от ультраправой партии АдГ, имеют доступ к базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС. Среди них - конфиденциальные записи встреч послов, где дипломаты блока обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины с использованием замороженных российских активов, пишет издание.

"Проблема в том, что у нас есть партия, АдГ, в отношении которой есть обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию", - заявил депутат от "Зеленых" Антон Хофрайтер, глава комитета Бундестага по делам ЕС.

Эти подозрения влияют на то, как проводятся деликатные переговоры, поскольку дипломаты все чаще учитывают риск утечки информации.

В минувшие выходные в СМИ Будапешт обвинили в передаче Москве информации о конфиденциальных переговорах лидеров ЕС, что министр иностранных дел Венгрии назвал "фейковыми новостями". Страны ЕС и так проводят встречи в небольших группах из-за опасений, что "не слишком лояльные" страны могут передавать конфиденциальную информацию правительству Путина, заявил представитель европейского правительства.

ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений по поводу "слива" россии - Politico

"Мы принимаем все меры предосторожности в Брюсселе для защиты конфиденциальной информации и встреч", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС. Но доступ депутатов от "Альтернативы для Германии" к конфиденциальным материалам "оставляет огромную "путинскую" дыру в наших мерах безопасности".

"Мы все осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией в формате с 27 государствами-членами ЕС, - сказал другой дипломат. - Будь то из-за [венгерского лидера Виктора] Орбана или из-за немецкой системы... мы не свободно делимся всей информацией, как это было бы в кругу ближайших доверенных лиц за столом переговоров с 27 государствами-членами. Это венгерский фактор, и это является фактором "Альтернативы для Германии"".

"Посол не может гарантировать, что любая конфиденциальная информация, которую он говорит в формате Coreper [формат послов ЕС], не попадет непосредственно к россиянам или Китаю", - продолжил дипломат.

Дипломаты, с которыми разговаривало издание, заявили, что им неизвестно о каких-либо официальных обсуждениях этих проблем - "скорее у кулера", - сказал тот же дипломат, добавив, что многие разговоры об этих проблемах ведутся на полях встреч, особенно среди стран северо-западной Европы.

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) отрицает передачу информации из системы России или Китая. "Мы не комментируем безосновательные обвинения", - заявил представитель парламентской фракции АдГ в ответ на запрос о комментарии.

Юлия Шрамко

