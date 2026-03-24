Секретні документи ЄС під загрозою витоку до кремля через AfD, попереджають дипломати - Politico

Доступ дружньої до росії партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) до конфіденційних документів ЄС викликає побоювання, що конфіденційні обговорення стають надбанням москви, заявили три дипломати ЄС та чотири німецькі парламентарі, повідомляє Politico, пише УНН.

Німецькі парламентарі, у тому числі від ультраправої партії AfD, мають доступ до бази даних, що містить тисячі файлів ЄС. Серед них - конфіденційні записи зустрічей послів, де дипломати блоку обговорюють позиції своїх країн щодо геополітичних питань, таких як плани фінансування України з використанням заморожених російських активів, пише видання.

"Проблема в тому, що у нас є партія, AfD, щодо якої є обґрунтовані підозри у витоку інформації до Китаю чи росії", - заявив депутат від "Зелених" Антон Хофрайтер, голова комітету Бундестагу у справах ЄС.

Ці підозри впливають на те, як проводять делікатні переговори, оскільки дипломати все частіше враховують ризик витоку інформації.

Минулими вихідними у ЗМІ Будапешт звинуватили у передачі москві інформації про конфіденційні переговори лідерів ЄС, що міністр закордонних справ Угорщини назвав "фейковими новинами". Країни ЄС і так проводять зустрічі в невеликих групах через побоювання, що "не надто лояльні" країни можуть передавати конфіденційну інформацію уряду путіна, заявив представник європейського уряду.

"Ми вживаємо всіх запобіжних заходів у Брюсселі для захисту конфіденційної інформації та зустрічей", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС. Але доступ депутатів від "Альтернативи для Німеччини" до конфіденційних матеріалів "залишає величезну "путінську" діру в наших заходах безпеки".

"Ми всі обережно ставимося до обміну конфіденційною інформацією у форматі з 27 державами-членами ЄС, - сказав інший дипломат. - Чи то через [угорського лідера Віктора] Орбана чи через німецьку систему... ми не вільно ділимося всією інформацією, як це було б у колі найближчих довірених осіб за столом переговорів із 27 державами-членами. Це угорський фактор, і це є фактором "Альтернативи для Німеччини"".

"Посол не може гарантувати, що будь-яка конфіденційна інформація, яку він говорить у форматі Coreper [формат послів ЄС], не потрапить безпосередньо до росіян чи Китаю", - продовжив дипломат.

Дипломати, з якими розмовляло видання, заявили, що їм невідомо про будь-які офіційні обговорення цих проблем - "швидше біля кулера", - сказав той же дипломат, додавши, що багато розмов про ці проблеми ведеться на полях зустрічей, особливо серед країн північно-західної Європи.

Партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) заперечує передачу інформації із системи росії чи Китаю. "Ми не коментуємо безпідставні звинувачення", - заявив представник парламентської фракції AfD у відповідь на запит про коментар.

На відміну від парламентів інших країн блоку, усі депутати та їхні помічники у німецькому Бундестазі мають доступ до EuDoX - бази даних, що містить тисячі файлів ЄС, від протоколів брифінгів на міністерських самітах до резюме конфіденційних зустрічей послів. "Система була створена як захист від неконтрольованої виконавчої влади, що викликає особливе занепокоєння в Німеччині, враховуючи її нацистське минуле", пише видання.

Документи - близько 25 000 на рік - вносяться до системи спеціальним підрозділом Бундестагу, який отримує їх від уряду. Банк даних містить документи з "обмеженим доступом", що є найнижчим рівнем секретності конфіденційної інформації.

"У принципі, цей [доступ] є абсолютно вірним і необхідним для виконання нашого завдання… щодо моніторингу федерального уряду, і оскільки більша частина цього відбувається на рівні ЄС, це, як я вже сказав, необхідно", - заявив Хофрайтер із партії "Зелених".

Експерти також зазначили, що уряд добре обізнаний з тим, що велика кількість людей має доступ до системи, і що це створює можливість витоків.

"З огляду на те, що EuDoX - це відносно відкрита платформа з 5000 авторизованими користувачами, у ній немає нічого особливо конфіденційного. Федеральний уряд точно знає, що в неї завантажує", - сказав професор права Свен Хельшайдт із Free University Berlin, який вивчав цю базу даних.

Однак сім німецьких парламентарів або їхніх помічників, які використовують цю базу даних, повідомили виданню, "що доступ "Альтернативи для Німеччини" (AfD) є загрозою безпеці".

"Очевидна близькість AfD до путіна, контакти численних парламентарів від AfD з російським посольством, їх поїздки до москви, використання ними російської пропагандистської риторики та навмисні спроби отримати інформацію, пов'язану з безпекою, за допомогою парламентських розслідувань, спричиняють безсонні ночі для всіх, хто глибоко піклується про безпеку країни", - сказав Роланд Тайс, старший законодавець від консерваторів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в комітеті Бундестагу з питань ЄС.

Депутати-центристи заявили, що "політики "Альтернативи для Німеччини" (AfD) розкривають інформацію, яка може становити інтерес для російської розвідки". Це, як вказано, включає урядову інформацію про місцеві системи захисту від безпілотників, західні постачання зброї в Україну, а також відомості про російські диверсійні та гібридні операції в Балтійському морі.

Наприкінці минулого року депутатів від партії широко звинувачували у використанні свого права на подання парламентських запитів для збирання інформації для кремля, проте керівництво партії ці звинувачення відкинуло. Раніше, 2025 року, колишнього помічника депутата Європарламенту Максиміліана Краха було засуджено за шпигунство на користь Китаю.

"Загалом, ми з великим занепокоєнням ставимося до того, як AfD поводиться з конфіденційною інформацією", - заявив Йоханнес Шрапс, високопоставлений депутат від СДПН у комітеті Бундестагу у справах ЄС, додавши, що це занепокоєння "випливає з більш широкої тенденції".

За словами Шрапса, минулого року адміністрація Бундестагу зробила деякі кроки для забезпечення безпеки інформації, у тому числі заборонила деяким співробітникам AfD доступ до будівель та парламентських ІТ-систем.

