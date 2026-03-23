Брюссель очікує пояснень від Угорщини після повідомлень про можливий "злив" росії

Брюссель очікує роз'яснень від Будапешта стосовно можливої передачі москві інформації про закриті обговорення із засідань Ради ЄС на міністерському рівні, про що заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу у понеділок, пише УНН.

Повідомлення про те, що міністр закордонних справ Угорщини нібито розкрив своєму російському колезі інформацію про закрите обговорення на рівні міністрів у Раді ЄС, викликають серйозне занепокоєння, а довірчі відносини між державами-членами та між ними та інституцією є основоположними для роботи ЄС, і ми очікуємо, що угорський уряд надасть роз'яснення - сказала Гіппер.

На уточнення, чи можуть у Єврокомісії підтвердити повідомлення, що надходження інформації до Угорщини було скорочено, і чи була здивована голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомленнями щодо Угорщини, після того, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вказав, що не здивований, речниця Єврокомісії Аріанна Подеста вказала, що "президентка перебуває в Австралії, тому я не впевнена, що вона вже бачила ці повідомлення, і я не збираюся коментувати те, що сказав Туск".

"Я маю на увазі, що ми, звичайно, постійно контактуємо з усіма нашими державами-членами. У нас є величезна кількість тем, за якими ми щодня координуємо дії з нашими державами-членами, і це, звичайно, включає Угорщину", - зазначила Подеста.

При цьому у відповідь на уточнення вона зазначила, що "загалом, звичайно, існують правила щодо різного рівня секретності документів. У системах ЄС існують різні рівні обмежень, і різні рівні обмежень мають різні вимоги. (...) Звичайно, так, у нас іноді є секретні документи, з якими працюють інституції".

У суботу газета WP повідомила, що уряд Орбана підтримував тісні контакти з москвою протягом усієї війни в Україні, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використовував перерви під час зустрічей з іншими країнами-членами, щоб інформувати свого російського колегу сергія лаврова.

Politico після цього повідомило, що ЄС обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються меншими групами на тлі того, як як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з росією.