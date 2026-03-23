ukenru
14:34 • 2696 просмотра
Эксклюзив
13:02 • 14459 просмотра
Эксклюзив
09:58 • 37360 просмотра
09:48 • 30502 просмотра
23 марта, 09:16 • 53546 просмотра
22 марта, 20:58 • 50055 просмотра
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 86048 просмотра
22 марта, 13:24 • 96692 просмотра
22 марта, 09:01 • 165072 просмотра
22 марта, 02:48 • 77411 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
46%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Андрей Шевченко
Александр Усик
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Египет
Турция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Signal

Брюссель ожидает объяснений от Венгрии после сообщений о возможной "утечке" в россию

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Еврокомиссия обеспокоена сообщениями о передаче Петером Сийярто конфиденциальной информации сергею лаврову.

Брюссель ожидает объяснений от Венгрии после сообщений о возможной "утечке" в россию

Брюссель ожидает разъяснений от Будапешта относительно возможной передачи москве информации о закрытых обсуждениях с заседаний Совета ЕС на министерском уровне, о чем заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

Сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии якобы раскрыл своему российскому коллеге информацию о закрытом обсуждении на уровне министров в Совете ЕС, вызывают серьезное беспокойство, а доверительные отношения между государствами-членами и между ними и институцией являются основополагающими для работы ЕС, и мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения

- сказала Хиппер.

На уточнение, могут ли в Еврокомиссии подтвердить сообщения, что поступление информации в Венгрию было сокращено, и была ли удивлена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщениями относительно Венгрии, после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что не удивлен, пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста указала, что "президент находится в Австралии, поэтому я не уверена, что она уже видела эти сообщения, и я не собираюсь комментировать то, что сказал Туск".

"Я имею в виду, что мы, конечно, постоянно контактируем со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с нашими государствами-членами, и это, конечно, включает Венгрию", - отметила Подеста.

При этом в ответ на уточнение она отметила, что "в целом, конечно, существуют правила относительно разного уровня секретности документов. В системах ЕС существуют разные уровни ограничений, и разные уровни ограничений имеют разные требования. (...) Конечно, да, у нас иногда есть секретные документы, с которыми работают институции".

Напомним

В субботу газета WP сообщила, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с москвой на протяжении всей войны в Украине, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с другими странами-членами, чтобы информировать своего российского коллегу сергея лаврова.

Сийярто регулярно отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС - WP21.03.26, 20:41 • 11490 просмотров

Politico после этого сообщило, что ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются меньшими группами на фоне того, как премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о давних подозрениях, что правительство Виктора Орбана делится информацией с россией.

Юлия Шрамко

Новости Мира