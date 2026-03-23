Брюссель ожидает объяснений от Венгрии после сообщений о возможной "утечке" в россию

Брюссель ожидает разъяснений от Будапешта относительно возможной передачи москве информации о закрытых обсуждениях с заседаний Совета ЕС на министерском уровне, о чем заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в понедельник, пишет УНН.

Сообщения о том, что министр иностранных дел Венгрии якобы раскрыл своему российскому коллеге информацию о закрытом обсуждении на уровне министров в Совете ЕС, вызывают серьезное беспокойство, а доверительные отношения между государствами-членами и между ними и институцией являются основополагающими для работы ЕС, и мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения - сказала Хиппер.

На уточнение, могут ли в Еврокомиссии подтвердить сообщения, что поступление информации в Венгрию было сокращено, и была ли удивлена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщениями относительно Венгрии, после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что не удивлен, пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста указала, что "президент находится в Австралии, поэтому я не уверена, что она уже видела эти сообщения, и я не собираюсь комментировать то, что сказал Туск".

"Я имею в виду, что мы, конечно, постоянно контактируем со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с нашими государствами-членами, и это, конечно, включает Венгрию", - отметила Подеста.

При этом в ответ на уточнение она отметила, что "в целом, конечно, существуют правила относительно разного уровня секретности документов. В системах ЕС существуют разные уровни ограничений, и разные уровни ограничений имеют разные требования. (...) Конечно, да, у нас иногда есть секретные документы, с которыми работают институции".

В субботу газета WP сообщила, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с москвой на протяжении всей войны в Украине, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с другими странами-членами, чтобы информировать своего российского коллегу сергея лаврова.

Politico после этого сообщило, что ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются меньшими группами на фоне того, как премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о давних подозрениях, что правительство Виктора Орбана делится информацией с россией.