Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Сийярто регулярно отчитывался Лаврову во время заседаний ЕС - WP

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Глава МИД Венгрии передавал Кремлю детали тайных обсуждений Евросоюза. Российские хакеры также имели полный доступ к сетям венгерского министерства.

Правительство Виктора Орбана долгое время обеспечивало Кремлю доступ к закрытым обсуждениям в ЕС. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников европейских служб безопасности, пишет УНН.

Подробности

Утечка информации происходила как через прямые контакты венгерских высокопоставленных чиновников, так и благодаря проникновению российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии. Бывший глава венгерской службы киберзащиты Ференц Фреш подтвердил факты успешных кибератак со стороны России.

По данным европейской разведки, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время перерывов на заседаниях ЕС регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В таких разговорах он предоставлял "прямые отчеты" о ходе дискуссий и обсуждении возможных решений.

Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico19.03.26, 16:52 • 31699 просмотров

Один из сотрудников служб безопасности отметил, что из-за таких действий Москва фактически годами негласно присутствовала за столом переговоров на каждой встрече Евросоюза.

Сам Сийярто совершил уже 16 официальных визитов в Москву с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Последняя такая поездка состоялась 4 марта этого года, во время которой венгерский министр встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава МИД Венгрии пока не предоставил никаких комментариев относительно обнародованной информации о передаче секретных данных Кремлю.

россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP21.03.26, 14:15 • 14613 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Петер Сийярто
The Washington Post
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан