$43.820.1450.680.17
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
38%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Руслан Кравченко
Олександр Сирський
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Пентагон
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Signal

ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання щодо "зливу" росії - Politico

Київ • УНН

 • 4858 перегляди

Європейський Союз скорочує обмін конфіденційними даними з Будапештом через ризик витоку в кремль. Лідери ЄС переходять до зустрічей у вузьких форматах.

ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання щодо "зливу" росії - Politico

ЄС обмежує потік конфіденційної інформації до Угорщини, а лідери зустрічаються меншими групами на тлі того, як як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри, що уряд Віктора Орбана ділиться інформацією з росією, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Але офіційної відповіді ЄС на нові звинувачення не буде через можливий вплив на вибори в Угорщині 12 квітня", за словами п'яти європейських дипломатів та чиновників, які повідомили, що стурбовані ризиком витоку конфіденційної інформації кремлю з Будапешта.

"Новина про те, що люди Орбана інформують соскву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати, - написав у неділю в X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який, як пише видання, підтримав лідера угорської опозиції Петера Мадяра на виборах. - У нас давно є підозри щодо цього. Це одна з причин, чому я беру слово лише тоді, коли це вкрай необхідно, і говорю стільки, скільки потрібно".

У суботу газета WP повідомила, що уряд Орбана підтримував тісні контакти з москвою протягом усієї війни в Україні, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто використовував перерви під час зустрічей з іншими країнами-членами, щоб інформувати свого російського колегу сергія лаврова.

"Побоювання щодо того, що Угорщина надсилатиме інформацію безпосередньо до москви, стали причиною зростання кількості форматів зустрічей з однодумцями замість проведення зустрічей з усіма 27 членами ЄС", сказав один із європейських урядовців.

"Загалом, менш лояльні держави-члени є основною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних менших форматах - E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF тощо", - сказав чиновник.

Міністр Угорщини у справах Європи Янош Бока заявив виданню, що повідомлення на вихідних були "фейковими новинами", розробленими як "відчайдушна реакція на те, що [партія Орбана] "Фідес" набирає обертів у виборчій кампанії. Але угорський народ не буде обдурений".

Зі свого боку, Сійярто відкинув зміст статті Washington Post і звинуватив ЗМІ у висуванні "теорій змови, які є більш абсурдними, ніж будь-що, що бачили раніше".

За словами одного з дипломатів, "більше інформації може бути приховано у світлі нових звинувачень".

"Є аргументи на користь засекречення інформації та документів з боку ЄС", – сказав дипломат.

Хоча використання грифування "секретно" "не є панацеєю", воно може "служити стримуючим фактором проти витоків та передачі конфіденційної інформації третім особам. Це також зробить розслідування більш автоматизованими", додав він.

П'ятеро дипломатів заявили, що новина їх не здивувала, але будь-яка офіційна відповідь залежатиме від того, чи буде Орбан переобраний у квітні. Попри відставання від "Тиси" Мадяра в опитуваннях, прем'єр-міністр Угорщини заявив у п'ятницю виданню, що він "безумовно" може забезпечити собі ще один термін.

"Це підриває довіру, співпрацю та цілісність Європейського Союзу, - сказав другий дипломат щодо звинувачень. - Це жалюгідна ситуація. Якщо він залишиться після виборів, я думаю, що ЄС має знайти способи вирішити цю проблему іншим чином".

Ще один застеріг, що що б не робили ЄС та його лідери, Орбан використає це на свою користь у кампанії. "Я не думаю, що хтось прагне зробити щось, що підлило б олії у вогонь до 12 квітня", - сказали вони.

Попри широку згоду щодо загрози, яку становить росія, четвертий дипломат зазначив, що зміст дискусій між лідерами та міністрами закордонних справ регулярно висвітлюється у пресі та часто відбувається у необмеженому форматі, тобто лідери не залишають свої телефони на вулиці, щоб мінімізувати ризик стеження. Але перспектива тісної співпраці уряду ЄС з ворожою державою залишається політично вибухонебезпечною.

"Те, що міністр закордонних справ Угорщини, близький друг [міністра закордонних справ росії] сергія лаврова, практично щохвилини звітує росіянам з кожної зустрічі ЄС, є відвертою державною зрадою, - заявив Мадяр на передвиборчому мітингу минулими вихідними. - Ця людина зрадила не лише свою країну, а й Європу".

Ці звинувачення з'являються на тлі того, як іноземні прихильники Орбана прямують курсом на Будапешт, щоб допомогти йому провести кампанію на фінальному етапі виборів. Президент Польщі Кароль Навроцький – політичний суперник Туска – відвідає заходи в понеділок, а віцепрезидент США Джей Ді Венс прибуде напередодні голосування наступного місяця, пише видання.

Орбан відмовився підписувати угоду про надання Україні вкрай необхідного кредиту обсягом 90 мільярдів євро на п'ятничному засіданні Європейської ради, що викликало бурхливу реакцію з боку інших лідерів.

"Не буде дивно, якщо це виявиться правдою, - сказав п'ятий дипломат ЄС щодо звинувачень. - Угорщина давно є союзником путіна в ЄС і продовжує саботувати європейську безпеку. Заблоковані 90 мільярдів євро – це просто останній приклад цієї тенденції".

Юлія Шрамко

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Петер Сіярто
The Washington Post
Європейський Союз
Дональд Туск
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан
Польща