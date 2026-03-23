Туск заявив, що Польща підозрює Угорщину у передачі даних ЄС росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава давно підозрювала Угорщину у передачі росії інформації із засідань Ради ЄС. Так він прокоментував журналістське розслідування, яке вказує на можливий витік даних. Про це повідомляє AP, пише УНН.

За даними ЗМІ, угорські посадовці могли регулярно передавати москві деталі внутрішніх обговорень Євросоюзу, зокрема під час перерв у засіданнях.

Новина про те, що люди Орбана інформують москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого здивувати. У нас давно були підозри щодо цього