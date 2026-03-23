Туск заявив, що Польща підозрює Угорщину у передачі даних ЄС росії

Київ • УНН

 • 6776 перегляди

Дональд Туск заявив про давні підозри щодо витоку інформації з Брюсселя до москви через Будапешт. Угорська сторона офіційно заперечує всі звинувачення.

Туск заявив, що Польща підозрює Угорщину у передачі даних ЄС росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава давно підозрювала Угорщину у передачі росії інформації із засідань Ради ЄС. Так він прокоментував журналістське розслідування, яке вказує на можливий витік даних. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, угорські посадовці могли регулярно передавати москві деталі внутрішніх обговорень Євросоюзу, зокрема під час перерв у засіданнях.

Новина про те, що люди Орбана інформують москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого здивувати. У нас давно були підозри щодо цього

– заявив Туск. Він додав.

Угорська сторона відкинула звинувачення. Глава МЗС Петер Сійярто заявив: "Як завжди, фейкові новини. Ви брешете, щоб підтримати опозицію".

Напружені відносини в ЄС

Скандал загострює відносини між Польщею та Угорщиною, які й без того перебувають у напрузі через позицію Будапешта щодо росії та блокування допомоги Україні.

Ситуація розгортається напередодні парламентських виборів в Угорщині, де опозиція посилює тиск на уряд Віктора Орбана.

