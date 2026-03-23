Туск заявил, что Польша подозревает Венгрию в передаче данных ЕС России

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава давно подозревала Венгрию в передаче России информации с заседаний Совета ЕС. Так он прокомментировал журналистское расследование, указывающее на возможную утечку данных. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

По данным СМИ, венгерские чиновники могли регулярно передавать Москве детали внутренних обсуждений Евросоюза, в том числе во время перерывов в заседаниях.

Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивить. У нас давно были подозрения на этот счет – заявил Туск. Он добавил.

Венгерская сторона отвергла обвинения. Глава МИД Петер Сийярто заявил: "Как всегда, фейковые новости. Вы лжете, чтобы поддержать оппозицию".

Скандал обостряет отношения между Польшей и Венгрией, которые и без того находятся в напряжении из-за позиции Будапешта в отношении России и блокирования помощи Украине.

Ситуация разворачивается накануне парламентских выборов в Венгрии, где оппозиция усиливает давление на правительство Виктора Орбана.

