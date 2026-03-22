Сикорский раскритиковал визит Навроцкого к Орбану из-за связей с кремлем

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

Глава МИД Польши возмущен планами президента поддержать Орбана, который блокирует помощь Украине. Визит совпадает со съездом пророссийских политиков.

Сикорский раскритиковал визит Навроцкого к Орбану из-за связей с кремлем

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал намерение президента Кароля Навроцкого посетить Будапешт и поддержать премьера Венгрии Виктора Орбана. О возможной поездке ранее сообщил венгерский журналист Сабольч Паньи в сети Х, передает УНН.

Детали

Венгерский журналист Сабольч Паньи, ссылаясь на собственные источники, заявил, что 23 марта президент Польши Кароль Навроцкий планирует короткую поездку в Будапешт, чтобы встретиться и поддержать Виктора Орбана в его предвыборной кампании. По его словам, это будет официальный визит, направленный на восстановление связей после того, как Навроцкий отменил свою запланированную на 4 декабря поездку из-за предыдущей встречи Орбана с владимиром путиным.

Однако время снова довольно неудачное для Навроцкого: 23 марта также состоится "Большое собрание" ультраправого альянса "Патриоты за Европу" в Будапеште, в котором примут участие известные прокремлевские политики, такие как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Визит Навроцкого также состоится на фоне ряда сообщений о вмешательстве российской разведки в избирательную кампанию Венгрии с целью сохранения власти Виктора Орбана

- пишет Сабольч Паньи.

Журналист подчеркнул, что его источники считают, что "это текущие планы, но, как и в прошлый раз, политический риск для нового представителя польских политических правых, связанный с прокремлевскими политиками, в конечном итоге может оказаться слишком высоким".

На сообщения о намерениях Навроцкого посетить Будапешт и поддержать Орбана на выборах также отреагировал и Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Президент Кароль Навроцкий в понедельник посетит Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана в его предвыборной кампании. Орбан, тот самый, кто блокирует 20-й пакет санкций против россии и возврат 2 миллиардов злотых за оборудование, переданное Украине польской армией, также рассматривается

- говорится в сообщении министра.

Сикорский также отметил, что "в своей предвыборной кампании Орбан угрожает якобы вторжением в Украину, в чем его поддерживает специальная команда гру".

В компании сторонников Путина, таких как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Господин Президент, пожалуйста, расследуйте, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Этого ли вы желаете Польше?

- подчеркнул чиновник.

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий во время разговора с Дональдом Трампом подчеркнул ненадежность россиян. Это произошло после его первой официальной встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.

Алла Киосак

