Сикорский раскритиковал визит Навроцкого к Орбану из-за связей с кремлем
Киев • УНН
Глава МИД Польши возмущен планами президента поддержать Орбана, который блокирует помощь Украине. Визит совпадает со съездом пророссийских политиков.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал намерение президента Кароля Навроцкого посетить Будапешт и поддержать премьера Венгрии Виктора Орбана. О возможной поездке ранее сообщил венгерский журналист Сабольч Паньи в сети Х, передает УНН.
Детали
Венгерский журналист Сабольч Паньи, ссылаясь на собственные источники, заявил, что 23 марта президент Польши Кароль Навроцкий планирует короткую поездку в Будапешт, чтобы встретиться и поддержать Виктора Орбана в его предвыборной кампании. По его словам, это будет официальный визит, направленный на восстановление связей после того, как Навроцкий отменил свою запланированную на 4 декабря поездку из-за предыдущей встречи Орбана с владимиром путиным.
Однако время снова довольно неудачное для Навроцкого: 23 марта также состоится "Большое собрание" ультраправого альянса "Патриоты за Европу" в Будапеште, в котором примут участие известные прокремлевские политики, такие как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Визит Навроцкого также состоится на фоне ряда сообщений о вмешательстве российской разведки в избирательную кампанию Венгрии с целью сохранения власти Виктора Орбана
Журналист подчеркнул, что его источники считают, что "это текущие планы, но, как и в прошлый раз, политический риск для нового представителя польских политических правых, связанный с прокремлевскими политиками, в конечном итоге может оказаться слишком высоким".
На сообщения о намерениях Навроцкого посетить Будапешт и поддержать Орбана на выборах также отреагировал и Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Президент Кароль Навроцкий в понедельник посетит Будапешт, чтобы поддержать Виктора Орбана в его предвыборной кампании. Орбан, тот самый, кто блокирует 20-й пакет санкций против россии и возврат 2 миллиардов злотых за оборудование, переданное Украине польской армией, также рассматривается
Сикорский также отметил, что "в своей предвыборной кампании Орбан угрожает якобы вторжением в Украину, в чем его поддерживает специальная команда гру".
В компании сторонников Путина, таких как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен. Господин Президент, пожалуйста, расследуйте, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Этого ли вы желаете Польше?
Напомним
Президент Польши Кароль Навроцкий во время разговора с Дональдом Трампом подчеркнул ненадежность россиян. Это произошло после его первой официальной встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.