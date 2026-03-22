Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував намір президента Кароля Навроцького відвідати Будапешт і підтримати прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Про можливу поїздку раніше повідомив угорський журналіст Саболч Паньї у мережі Х, передає УНН.

Угорський журналіст Саболч Паньї посилаючись, на власні джерела заявив, що 23 березня, президент Польщі Кароль Навроцький планує коротку поїздку до Будапешта, аби зустрітися та підтримати Віктора Орбана в його передвиборчій кампанії. За його словами, це буде офіційний візит, і спрямований на відновлення зв'язків після того, як Навроцький скасував свою заплановану на 4 грудня поїздку через попередню зустріч Орбана з володимиром путіним.

Однак, час знову ж таки досить невдалий для Навроцького: 23 березня також є "Великим зібранням" ультраправого альянсу "Патріоти за Європу" в Будапешті, в якому візьмуть участь відомі прокремлівські політики, такі як Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен. Візит Навроцького також відбудеться на тлі низки повідомлень про втручання російської розвідки у виборчу кампанію Угорщини з метою збереження влади Віктора Орбана - пише Саболч Паньї.

Журналіст підкреслив, що його джерела вважають, що "це поточні плани, але, як і минулого разу, політичний ризик для нового представника польських політичних правих буде пов'язаний з прокремлівськими політиками зрештою може виявитися занадто високим".

На повідомлення про наміри Навроцького відвідати Будапешт і підтримати Орбана на виборах, також, відреагував і Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Президент Кароль Навроцький у понеділок відвідає Будапешт, щоб підтримати Віктора Орбана в його передвиборчій кампанії. Орбан, той самий, хто блокує 20-й пакет санкцій проти росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, передане Україні польською армією, також розглядається - йдеться у дописі міністра.

Сікорський, також, зазначив, що "у своїй передвиборчій кампанії Орбан погрожує нібито вторгненням в Україну, в чому його підтримує спеціальна команда гру".

У компанії прихильників путіна, таких як Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен. Пане Президенте, будь ласка, розслідуйте, чому націоналізм та крадіжки Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Чи цього ви бажаєте Польщі? - наголосив посадовець.

