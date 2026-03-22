Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем

13:24 • 1714 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
09:01 • 18687 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 31275 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 47101 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 63263 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 61309 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 75406 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 103550 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 49885 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 46299 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Популярнi новини
"Проукраїнська пропаганда": в Угорщині відповіли на статтю про підготовку замаху на Орбана22 березня, 04:01 • 13507 перегляди
ЦПД: Іран хоче втягнути Європу у війну, щоб потім запустити свої ракети по ЄС і створити паніку22 березня, 04:32 • 13123 перегляди
Кількість безпритульних дітей у рф зросла вперше за п'ять років22 березня, 05:15 • 10343 перегляди
Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці22 березня, 07:44 • 6008 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto10:04 • 19271 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto09:01 • 18689 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 36056 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 34787 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 103550 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 61513 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 19573 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 24235 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 24141 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 27811 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 25705 перегляди
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем

Київ • УНН

 • 4018 перегляди

Глава МЗС Польщі обурений планами президента підтримати Орбана, який блокує допомогу Україні. Візит збігається зі з'їздом проросійських політиків.

Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував намір президента Кароля Навроцького відвідати Будапешт і підтримати прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Про можливу поїздку раніше повідомив угорський журналіст Саболч Паньї у мережі Х, передає УНН.

Деталі

Угорський журналіст Саболч Паньї посилаючись, на власні джерела заявив, що 23 березня, президент Польщі Кароль Навроцький планує коротку поїздку до Будапешта, аби зустрітися та підтримати Віктора Орбана в його передвиборчій кампанії. За його словами, це буде офіційний візит, і спрямований на відновлення зв'язків після того, як Навроцький скасував свою заплановану на 4 грудня поїздку через попередню зустріч Орбана з володимиром путіним.

Однак, час знову ж таки досить невдалий для Навроцького: 23 березня також є "Великим зібранням" ультраправого альянсу "Патріоти за Європу" в Будапешті, в якому візьмуть участь відомі прокремлівські політики, такі як Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен. Візит Навроцького також відбудеться на тлі низки повідомлень про втручання російської розвідки у виборчу кампанію Угорщини з метою збереження влади Віктора Орбана

- пише Саболч Паньї.

Журналіст підкреслив, що його джерела вважають, що "це поточні плани, але, як і минулого разу, політичний ризик для нового представника польських політичних правих буде пов'язаний з прокремлівськими політиками зрештою може виявитися занадто високим".

На повідомлення про наміри Навроцького відвідати Будапешт і підтримати Орбана на виборах, також, відреагував і Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Президент Кароль Навроцький у понеділок відвідає Будапешт, щоб підтримати Віктора Орбана в його передвиборчій кампанії. Орбан, той самий, хто блокує 20-й пакет санкцій проти росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, передане Україні польською армією, також розглядається

- йдеться у дописі міністра.

Сікорський, також, зазначив, що "у своїй передвиборчій кампанії Орбан погрожує нібито вторгненням в Україну, в чому його підтримує спеціальна команда гру".

У компанії прихильників путіна, таких як Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен. Пане Президенте, будь ласка, розслідуйте, чому націоналізм та крадіжки Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Чи цього ви бажаєте Польщі?

- наголосив посадовець.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький під час розмови з Дональдом Трампом наголосив на ненадійності росіян. Це відбулося після його першої офіційної зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві.

Алла Кіосак

