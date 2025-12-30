росія не виконує взяті на себе зобов'язання: Навроцький закликав Трампа не довіряти путіну

Президент Польщі Кароль Навроцький переконував президента США Дональда Трампа на тлі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським не довіряти російському диктатору володимиру путіну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Деталі

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач зазначив: Навроцький під час розмови з Трампом підкреслював, що росіянам не варто довіряти, оскільки вони не дотримуються будь-яких угод.

Було прямо сказано: не варто довіряти володимиру путіну - заявив Пшидач.

За словами польского представника, чим більше людей, яких Трамп поважає і яким довіряє, донесуть до нього цю реальність, тим менше шансів, що у Білому домі будуть прислухатися до тих, хто доносить проросійські наративи.

Нагадаємо

19 грудня Президент України Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Лідери обговорили питання безпеки, економіки та історичні питання.

Кароль Навроцький також заявив, що спільна робота України та Польщі над чутливими історичними питаннями позбавляє росію можливості використовувати їх для дезінформації та спроб розділити дві держави.