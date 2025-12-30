россия не выполняет взятые на себя обязательства: Навроцкий призвал Трампа не доверять путину
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий во время разговора с Дональдом Трампом подчеркнул ненадежность россиян. Это произошло после его первой официальной встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.
Президент Польши Кароль Навроцкий убеждал президента США Дональда Трампа на фоне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не доверять российскому диктатору владимиру путину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.
Подробности
Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач отметил: Навроцкий во время разговора с Трампом подчеркивал, что россиянам не стоит доверять, поскольку они не соблюдают никаких соглашений.
Было прямо сказано: не стоит доверять Владимиру Путину
По словам польского представителя, чем больше людей, которых Трамп уважает и которым доверяет, донесут до него эту реальность, тем меньше шансов, что в Белом доме будут прислушиваться к тем, кто доносит пророссийские нарративы.
Напомним
19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.
Кароль Навроцкий также заявил, что совместная работа Украины и Польши над чувствительными историческими вопросами лишает Россию возможности использовать их для дезинформации и попыток разделить два государства.