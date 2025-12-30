$42.220.15
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 11581 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 18047 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 19960 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 27599 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29164 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22409 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23591 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23049 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 21083 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление
Золото

россия не выполняет взятые на себя обязательства: Навроцкий призвал Трампа не доверять путину

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий во время разговора с Дональдом Трампом подчеркнул ненадежность россиян. Это произошло после его первой официальной встречи с Владимиром Зеленским в Варшаве.

россия не выполняет взятые на себя обязательства: Навроцкий призвал Трампа не доверять путину

Президент Польши Кароль Навроцкий убеждал президента США Дональда Трампа на фоне переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским не доверять российскому диктатору владимиру путину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Подробности

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач отметил: Навроцкий во время разговора с Трампом подчеркивал, что россиянам не стоит доверять, поскольку они не соблюдают никаких соглашений.

Было прямо сказано: не стоит доверять Владимиру Путину

- заявил Пшидач.

По словам польского представителя, чем больше людей, которых Трамп уважает и которым доверяет, донесут до него эту реальность, тем меньше шансов, что в Белом доме будут прислушиваться к тем, кто доносит пророссийские нарративы.

Напомним

19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Лидеры обсудили вопросы безопасности, экономики и исторические вопросы.

Кароль Навроцкий также заявил, что совместная работа Украины и Польши над чувствительными историческими вопросами лишает Россию возможности использовать их для дезинформации и попыток разделить два государства.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Кароль Навроцкий
Белый дом
Дональд Трамп
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Польша