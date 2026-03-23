ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений по поводу "утечки" России - Politico

ЕС ограничивает поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры встречаются меньшими группами на фоне того, как премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о давних подозрениях, что правительство Виктора Орбана делится информацией с Россией, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Но официального ответа ЕС на новые обвинения не будет из-за возможного влияния на выборы в Венгрии 12 апреля", по словам пяти европейских дипломатов и чиновников, которые сообщили, что обеспокоены риском утечки конфиденциальной информации Кремлю из Будапешта.

"Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять, - написал в воскресенье в X премьер-министр Польши Дональд Туск, который, как пишет издание, поддержал лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра на выборах. - У нас давно есть подозрения на этот счет. Это одна из причин, почему я беру слово только тогда, когда это крайне необходимо, и говорю столько, сколько нужно".

В субботу газета WP сообщила, что правительство Орбана поддерживало тесные контакты с Москвой на протяжении всей войны в Украине, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто использовал перерывы во время встреч с другими странами-членами, чтобы информировать своего российского коллегу Сергея Лаврова.

"Опасения по поводу того, что Венгрия будет отправлять информацию непосредственно в Москву, стали причиной роста количества форматов встреч с единомышленниками вместо проведения встреч со всеми 27 членами ЕС", сказал один из европейских чиновников.

"В целом, менее лояльные государства-члены являются основной причиной того, что большинство соответствующей европейской дипломатии сейчас происходит в различных меньших форматах - E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF и т.д.", - сказал чиновник.

Министр Венгрии по делам Европы Янош Бока заявил изданию, что сообщения на выходных были "фейковыми новостями", разработанными как "отчаянная реакция на то, что [партия Орбана] "Фидес" набирает обороты в избирательной кампании. Но венгерский народ не будет обманут".

Со своей стороны, Сийярто отверг содержание статьи Washington Post и обвинил СМИ в выдвижении "теорий заговора, которые более абсурдны, чем что-либо, что видели раньше".

По словам одного из дипломатов, "больше информации может быть скрыто в свете новых обвинений".

"Есть аргументы в пользу засекречивания информации и документов со стороны ЕС", – сказал дипломат.

Хотя использование грифа "секретно" "не является панацеей", оно может "служить сдерживающим фактором против утечек и передачи конфиденциальной информации третьим лицам. Это также сделает расследования более автоматизированными", добавил он.

Пятеро дипломатов заявили, что новость их не удивила, но любой официальный ответ будет зависеть от того, будет ли Орбан переизбран в апреле. Несмотря на отставание от "Тисы" Мадьяра в опросах, премьер-министр Венгрии заявил в пятницу изданию, что он "безусловно" может обеспечить себе еще один срок.

