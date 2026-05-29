Заработали 700 тыс. долларов на побеге мужчин за границу, среди организаторов схемы — депутат и полицейский — Генпрокурор

На Буковине ликвидирована масштабная схема незаконной переправки мужчин через государственную границу. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, среди организаторов – депутат и полицейский, передает УНН.

Детали

По словам Генпрокурора, десять участников превратили побеги за границу в хорошо организованный бизнес. Среди их "клиентов" были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие. Схема работала системно и слаженно. Трансферы по стране, конспиративные маршруты, ночная логистика, арендованные квартиры и отели, GPS-навигация, радиостанции, тепловизоры, дроны и четкое распределение ролей между участниками.

Ежемесячно незаконно переправляли по меньшей мере 10 человек. С декабря прошлого года за границу таким способом попали около 60 мужчин. Ориентировочная прибыль организаторов превысила 700 тысяч долларов США. Среди участников схемы – депутат Ирпенского городского совета и сотрудник полиции из Черновицкой области — сообщил Кравченко.

По данным следствия, депутат перевозил мужчин и использовал свой статус для минимизации рисков во время проверок. Полицейский координировал движение через блокпосты.

В дальнейшем людей прятали, формировали в небольшие группы и переправляли в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Проведено 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. Изъяты БпЛА, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, 9 радиостанций, компьютерная техника, черновые записи, экипировка, оружие и наличные в разных валютах на сумму более 2,5 млн грн.

Все участники схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — добавил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, особенно показательно, когда в таких схемах фигурируют люди, которые сами представляют государство.