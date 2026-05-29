Заработали 700 тыс. долларов на побеге мужчин за границу, среди организаторов схемы — депутат и полицейский — Генпрокурор
Киев • УНН
На Буковине депутат и полицейский организовали схему побега мужчин в Румынию. Злоумышленники заработали 700 тысяч долларов и уже получили подозрения.
На Буковине ликвидирована масштабная схема незаконной переправки мужчин через государственную границу. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, среди организаторов – депутат и полицейский, передает УНН.
По словам Генпрокурора, десять участников превратили побеги за границу в хорошо организованный бизнес. Среди их "клиентов" были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие. Схема работала системно и слаженно. Трансферы по стране, конспиративные маршруты, ночная логистика, арендованные квартиры и отели, GPS-навигация, радиостанции, тепловизоры, дроны и четкое распределение ролей между участниками.
Ежемесячно незаконно переправляли по меньшей мере 10 человек. С декабря прошлого года за границу таким способом попали около 60 мужчин. Ориентировочная прибыль организаторов превысила 700 тысяч долларов США. Среди участников схемы – депутат Ирпенского городского совета и сотрудник полиции из Черновицкой области
По данным следствия, депутат перевозил мужчин и использовал свой статус для минимизации рисков во время проверок. Полицейский координировал движение через блокпосты.
В дальнейшем людей прятали, формировали в небольшие группы и переправляли в Румынию вне официальных пунктов пропуска.
Проведено 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. Изъяты БпЛА, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, 9 радиостанций, компьютерная техника, черновые записи, экипировка, оружие и наличные в разных валютах на сумму более 2,5 млн грн.
Все участники схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — добавил Кравченко.
Как отметил Генпрокурор, особенно показательно, когда в таких схемах фигурируют люди, которые сами представляют государство.
Один должен был обеспечивать соблюдение закона, другой получил мандат доверия от общины. Вместо этого они стали частью незаконного бизнеса. Должность, мандат или погоны не дают никакого иммунитета от закона. Благодарю прокуроров Черновицкой областной прокуратуры, сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы Украины за совместный результат. Работаем дальше