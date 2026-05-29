Заработали 700 тыс. долларов на побеге мужчин за границу, среди организаторов схемы — депутат и полицейский — Генпрокурор

$44.270.0351.440.11
ukenru
14:16 • 11934 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
13:15 • 14636 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 15161 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 17827 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 36603 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 57247 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 59501 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 87888 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 67066 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49194 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
44%
748мм
Популярные новости
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto29 мая, 06:47 • 43693 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде29 мая, 07:21 • 24348 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины29 мая, 07:45 • 40334 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 29884 просмотра
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей29 мая, 10:14 • 21864 просмотра
публикации
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции15:07 • 7120 просмотра
«Длинная рука» украинской авиации: истребители Gripen, оснащенные ракетами Meteor, будут «охотиться» на носителей КАБовPhoto14:38 • 8222 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины14:16 • 11934 просмотра
Второй трофей подряд или первая в истории Лига чемпионов - анонс "ПСЖ" - "Арсенал"12:28 • 13438 просмотра
Польза и вред арахиса: что нужно знать перед тем, как добавить его в рационPhoto12:16 • 13535 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Музыкант
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Румыния
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения11:05 • 12233 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 30039 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 41928 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 51174 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 103282 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель

Заработали 700 тыс. долларов на побеге мужчин за границу, среди организаторов схемы — депутат и полицейский — Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

На Буковине депутат и полицейский организовали схему побега мужчин в Румынию. Злоумышленники заработали 700 тысяч долларов и уже получили подозрения.

Заработали 700 тыс. долларов на побеге мужчин за границу, среди организаторов схемы — депутат и полицейский — Генпрокурор

На Буковине ликвидирована масштабная схема незаконной переправки мужчин через государственную границу. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, среди организаторов – депутат и полицейский, передает УНН.

Детали

По словам Генпрокурора, десять участников превратили побеги за границу в хорошо организованный бизнес. Среди их "клиентов" были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие. Схема работала системно и слаженно. Трансферы по стране, конспиративные маршруты, ночная логистика, арендованные квартиры и отели, GPS-навигация, радиостанции, тепловизоры, дроны и четкое распределение ролей между участниками.

Ежемесячно незаконно переправляли по меньшей мере 10 человек. С декабря прошлого года за границу таким способом попали около 60 мужчин. Ориентировочная прибыль организаторов превысила 700 тысяч долларов США. Среди участников схемы – депутат Ирпенского городского совета и сотрудник полиции из Черновицкой области 

— сообщил Кравченко.

По данным следствия, депутат перевозил мужчин и использовал свой статус для минимизации рисков во время проверок. Полицейский координировал движение через блокпосты.

В дальнейшем людей прятали, формировали в небольшие группы и переправляли в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Проведено 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. Изъяты БпЛА, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, 9 радиостанций, компьютерная техника, черновые записи, экипировка, оружие и наличные в разных валютах на сумму более 2,5 млн грн.

Все участники схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — добавил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, особенно показательно, когда в таких схемах фигурируют люди, которые сами представляют государство.

Один должен был обеспечивать соблюдение закона, другой получил мандат доверия от общины. Вместо этого они стали частью незаконного бизнеса. Должность, мандат или погоны не дают никакого иммунитета от закона. Благодарю прокуроров Черновицкой областной прокуратуры, сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы Украины за совместный результат. Работаем дальше 

— резюмировал Кравченко.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
Обыск
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Руслан Кравченко
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Румыния
Киев