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Правоохранители пресекли деятельность еще почти сотни мошеннических «офисов»

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацполиции ликвидированы 94 мошеннических колл-центра и 1794 рабочих места операторов. Изъяты\r\nтехника, автомобили, деньги и золото, 26 лицам сообщено о подозрении.

Правоохранители пресекли деятельность еще почти сотни мошеннических «офисов»

С начала прошлой недели в рамках масштабной спецоперации правоохранители прекратили работу 94 мошеннических кол-центров. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН

Под процессуальным руководством органов прокуратуры проходит масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции по разоблачению таких центров по всей стране.

Как сообщил Руслан Кравченко, только с начала прошлой недели:

проведено 411 обысков;

прекращена деятельность 94 мошеннических кол-центров;

ликвидировано 1794 рабочих места операторов.

"Следственные действия проходили в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской областях и других регионах", — сообщил Генпрокурор. 

Во время обысков изъято более 3336 единиц компьютерной техники, 1346 телефонов, 5238 SIM-карт, 20 криптокошельков и 90 банковских карт.

Также изъято 22 транспортных средства, среди которых автомобили Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Обнаружено более 2 млн долларов США, 64 тыс. евро, наличные гривны, килограмм банковского золота в слитках, элитные часы Rolex, Cartier, Rado, Certina и другие ювелирные изделия.

"Схемы были разными, но цель одна — завладеть чужими деньгами. Организаторы набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по специально подготовленным сценариям, а во многих случаях проверяли работников на полиграфе, пытаясь обезопасить преступную деятельность от разоблачения", — сообщил Кравченко. 

Генпрокурор описал роли тех, кто был задействован в реализации мошеннических схем: одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям, а другие заманивали людей на фейковые торговые платформы. Третьи находили тех, кто уже потерял деньги из-за мошенников, и обманывали их повторно, якобы предлагая помощь с "возвратом инвестиций".

По информации следствия, для убедительности мошенники использовали поддельные документы, представлялись юристами, сотрудниками банков и государственных органов, применяли технологии deepfake. 

В некоторых случаях после потери сбережений людей убеждали брать кредиты, занимать средства и продавать имущество.

Полученные деньги переводили в криптовалюту, дробили между электронными кошельками и выводили через счета третьих лиц. Прибыль вкладывали в элитную недвижимость, землю, премиальные автомобили и другие предметы роскоши.

Как сообщил Генпрокурор, среди потерпевших — граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, других стран Европейского Союза и Центральной Азии. Только по предварительной оценке им нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн.

"Для ликвидации транснациональных мошеннических структур сотрудничаем с иностранными партнерами в рамках международных совместных следственных групп.

В настоящее время 26 лицам уже сообщено о подозрении. Впереди анализ изъятых массивов данных, установление всех потерпевших, организаторов и полного круга причастных", — сообщил Руслан Кравченко. 

Напомним

Правоохранители системно работают над ликвидацией мошеннических колл-центров. Так, в июле Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что с начала года была прекращена работа "офисов" на 2 тысячи рабочих мест. 

Юлия Мельник

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