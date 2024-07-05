Федеральная полиция Бразилии выдвинула обвинения экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару в отмывании денег по делу о незадекларированных драгоценностях, которые он получил от Саудовской Аравии во время своего пребывания в должности. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Федеральная полиция Бразилии в четверг официально обвинила бывшего президента Жаира Болсонару в растрате из-за якобы незаконного присвоения драгоценностей, которые он получил, будучи главой государства. Речь идет о предметах роскоши, предоставленных правительством Саудовской Аравии.

Справка

Жаир Болсонару имеет несколько открытых фронтов с бразильской системой правосудия, обвинения варьируются от фальсификации его карточки прививок до подготовки государственного переворота. В четверг одно из менее резонансных дел вышло на новый уровень: после более чем года расследований Федеральная полиция обвинила президента в попытке присвоить дорогие драгоценности, которые королевская семья Саудовской Аравии подарила бразильскому окружению во время официального визита в Саудовскую Аравию в 2021 году.

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По данным СМИ, среди драгоценностей были часы Rolex, серьги, своеобразные арабские четки и эффектное золотое и бриллиантовое ожерелье Chopard.

По оценкам полицейских экспертов, они стоили около 5 миллионов реалов (900 000 долларов США). Вроде бы бразильское окружение экс-президента пыталось ввезти их в Бразилию, не задекларировав и не уплатив соответствующие налоги.

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Доверенные лица Болсонару даже пытались выставить часть драгоценностей на аукцион в Соединенных Штатах. В конце концов, когда все это всплыло на поверхность, Счетная палата Союза разъяснила, что это были государственные подарки, и что Болсонару должен был немедленно их вернуть, что он и сделал через несколько дней. Союзники бывшего президента считают, что дела нет, поскольку не был нанесен ущерб государственной казне, и говорят о безосновательном преследовании.

Дополнение

Кроме уголовных расследований, бывший президент также находится под прицелом избирательного правосудия, которое в двух делах уже лишило его политических прав на восемь лет из-за злоупотреблений политической и экономической властью, которые он потерпел во время кампании за выборы, на которых он потерпел поражение в 2022 году.

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