басманный районный суд москвы в конце июня заочно арестовал бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и экс-министра финансов страны Александра Шлапака, пишет российская "Медиазона", передает УНН.

Детали

Как сообщается, Климкина и Шлапака обвиняют по якобы делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны (часть 1 статьи 356 УК).

Кроме Шлапака и Климкина, по этой же статье суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя и заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Владислава Лищинского.

Дополнение

Климкина объявили в розыск в начале мая вместе с другими бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками. В чем конкретно их обвиняют, неизвестно.