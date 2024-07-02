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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд у москві заочно заарештував Клімкіна, Гройсмана та ексміністра фінансів Шлапака

Київ • УНН

 • 15605 перегляди

В рф суд заочно заарештував колишніх українських чиновників Павла Клімкіна, Володимира Гройсмана та Олександра Шлапака.

Суд у москві заочно заарештував Клімкіна, Гройсмана та ексміністра фінансів Шлапака

басманний районний суд москви наприкінці червня заочно заарештував колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та ексміністра фінансів країни Олександра Шлапака, пише російська "Медіазона", передає УНН.

Деталі

Як повідомляється,  Клімкіна та Шлапака обвинувачують у нібито справі про застосування заборонених засобів і методів ведення війни (частина 1 статті 356 КК).

Крім Шлапака і Клімкіна, за цією самою статтею суд заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, генерал-лейтенанта ЗСУ Ігоря Довганя і заступника командувача військами оперативного командування "Південь" Владислава Ліщинського.

Доповнення

Клімкіна оголосили в розшук на початку травня разом з іншими колишніми високопоставленими українськими чиновниками. У чому конкретно їх звинувачують, невідомо.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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