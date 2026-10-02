Агроэкспорт лишь 46% от потенциального - в правительстве озвучили потери без полного доступа к черноморским портам

В сентябре Украина экспортировала 2,4 млн тонн агропродукции. И это 46% от потенциального объема — без полноценного доступа к черноморским портам. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики 2 октября, пишет УНН.

Детали

"В сентябре Украина экспортировала 2,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции, что составляет 46% от потенциально необходимого объема экспорта", — цитируют в министерстве министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого.

Что экспортировала Украина

В частности:

1,4 млн тонн пришлось на зерновые (38% от потенциального экспорта);

444 тыс. тонн – на масличные культуры (83%);

311 тыс. тонн (64%) – на масло;

280 тыс. тонн (46%) – на шроты.

"По направлениям перевозок 1,3 млн тонн, или 54%, экспортировано через дунайские порты, 993 тыс. тонн, или 41%, — железной дорогой, еще 120 тыс. тонн, или 5%, — автомобильным транспортом", — сообщили в Министерстве аграрной политики.

"Без полноценного доступа к черноморским портам мы фактически имеем объективный предел экспорта на уровне 45–50%. Именно поэтому для Украины критически важно сохранять и наращивать альтернативные маршруты и одновременно работать с европейскими партнерами над компенсацией дополнительных логистических расходов", – отметил Высоцкий.

Призыв к ЕС

По словам министра, Украина обратилась к Европейскому Союзу с предложением направить не менее 1,1 млрд евро на компенсацию дополнительных логистических расходов из расчета около 50 евро за тонну. Такая поддержка могла бы создать возможность для дополнительного экспорта до 20 млн тонн украинской агропродукции. "В настоящее время украинская сторона ожидает рассмотрения запроса европейскими партнерами", — говорится в сообщении.

Кроме того, Высоцкий отметил, что во время недавних встреч в Брюсселе украинская сторона подняла вопрос доступа украинской продукции на рынок ЕС.

В частности, Украина и Европейская комиссия обсудили изменение механизма администрирования тарифных квот для молочной продукции и муки.

А также расширение возможностей экспорта украинского биоэтанола в ЕС. С 1 июля в Украине действует требование добавлять 7% биоэтанола в бензин. Из-за войны бензин для украинского рынка импортируется из ЕС уже с добавленным биоэтанолом. Вместе с таким бензином Украина ежемесячно импортирует в среднем около 10 тыс. тонн биоэтанола — около 120 тыс. тонн в год. Украина предлагает ЕС учитывать эти объемы и предоставить дополнительную квоту на экспорт украинского биоэтанола. В настоящее время действующая квота на экспорт украинского биоэтанола в ЕС составляет 125 тыс. тонн.

О возможностях хранения

В то же время министр напомнил, что из-за ограниченных возможностей хранения урожая дополнительная потребность Украины в мощностях для хранения оценивается примерно в 11 млн тонн.

Для ее покрытия Украина уже привлекла более 17,5 млн долларов поддержки от международных партнеров на закупку зерновых рукавов, которые будут бесплатно передаваться агропроизводителям на прифронтовых территориях. Бесплатное получение рукавов предусмотрено для агропроизводителей с площадью от 100 га до 3 тыс. гектаров. Их выдача, как отмечается, должна начаться в октябре.

Также Министерство аграрной политики согласовывает изменения в соответствующее правительственное постановление, которые позволят направить 25 млн долларов финансирования Всемирного банка на компенсацию до 80% стоимости зерновых рукавов, приобретенных агропроизводителями самостоятельно. В частности, такая поддержка предусматривается для производителей с площадью от 100 до 7 тыс. гектаров, а также аграриев в прифронтовых регионах с площадью от 3 до 7 тыс. гектаров. Максимальный размер компенсации составит 23 тыс. грн за один рукав.