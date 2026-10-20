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The New York Times
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НАТО направит самолёты и беспилотники в Чёрное море после атак на судоходство

Киев • УНН

 • 6608 просмотра

Альянс направит в Чёрное море самолёты, радары и беспилотники после серии атак на суда. По меньшей мере 23 моряка пропали без вести или погибли.

НАТО направит самолёты и беспилотники в Чёрное море после атак на судоходство
Фото: Reuters

Во вторник НАТО объявило о намерении направить в Чёрное море дополнительные морские патрульные самолёты, радиолокационные системы и беспилотники. Это решение было принято после серии смертоносных атак беспилотников на суда в этом регионе — атак, которые, вероятно, связаны с войной России против Украины. Об этом стало известно после того, как Североатлантический совет — главный орган НАТО, принимающий решения, — обсудил вопросы безопасности в Чёрном море в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам военного представителя НАТО, полковника армии США Мартина Л. О’Доннелла, помимо самолётов, беспилотников и радаров, страны — члены НАТО уже направили или планируют направить разведчиков, а также специалистов для проведения криминалистического анализа взрывчатых веществ.

НАТО официально не возложило ответственность за недавнюю серию атак на какую-либо конкретную страну. В то же время военные аналитики утверждают, что за нападениями почти наверняка стоит Россия, хотя Москва не признаёт своей причастности.

Румынские F-16 сбили два беспилотника над Чёрным морем18.10.26, 00:21 • 13494 просмотра

На прошлой неделе семь моряков числятся пропавшими без вести после того, как беспилотники атаковали два химических танкера вблизи черноморского побережья Румынии. Суда загорелись, что вызвало новые опасения относительно безопасности на важном судоходном маршруте, который использует Украина.

За последние 10 дней вблизи побережья Румынии и соседней Болгарии — страны — члена НАТО — ударам подверглись ещё как минимум пять грузовых судов. В результате этих событий как минимум 23 моряка считаются пропавшими без вести или погибшими.

рф усиливает удары по коридорам экспорта зерна из Украины в Черном море - президент Румынии Дан16.10.26, 15:48 • 5646 просмотров

"НАТО уже усилило своё присутствие на восточном фланге, в частности посредством развёртывания средств борьбы с беспилотниками", — отметила Эллисон Гарт, главный представитель НАТО, в публикации в социальной сети X.

"Мы и впредь будем оставаться едиными и гарантировать, что готовы и способны противостоять любой угрозе, а также обеспечить безопасность нашего населения, насчитывающего миллиард человек".

Антонина Туманова

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