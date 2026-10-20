НАТО направить літаки й безпілотники в Чорне море після атак на судноплавство
Київ • УНН
Альянс направить до Чорного моря літаки, радари й безпілотники після серії атак на судна. Щонайменше 23 моряки зникли або загинули.
У вівторок НАТО оголосило про намір направити в Чорне море додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники. Це рішення було ухвалене після серії смертоносних атак безпілотників на судна в цьому регіоні — атак, які, ймовірно, пов’язані з війною росії проти України. Про це стало відомо після того, як Північноатлантична рада — головний орган НАТО, що ухвалює рішення, — обговорила питання безпеки в Чорному морі у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, передає УНН із посиланням на Reuters.
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За словами військового речника НАТО, полковника армії США Мартіна Л. О’Доннелла, окрім літаків, безпілотників і радарів, країни-члени НАТО вже направили або планують направити розвідників, а також фахівців для проведення криміналістичного аналізу вибухових речовин.
НАТО офіційно не поклало відповідальність за нещодавню серію атак на жодну конкретну країну. Водночас військові аналітики стверджують, що за нападами майже напевно стоїть росія, хоча москва свою причетність не визнає.
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Минулого тижня семеро моряків зникли безвісти після того, як безпілотники атакували два хімічні танкери поблизу чорноморського узбережжя Румунії. Судна загорілися, що викликало нові побоювання щодо безпеки на важливому судноплавному шляху, який використовує Україна.
За останні 10 днів поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії — країни-члена НАТО — зазнали ударів ще щонайменше п’ять вантажних суден. Унаслідок цих подій щонайменше 23 моряки вважаються зниклими безвісти або загиблими.
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"НАТО вже посилила свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом розгортання засобів для боротьби з безпілотниками", — зазначила Еллісон Гарт, головний речник НАТО, у дописі в соціальній мережі X.
"Ми й надалі залишатимемося єдиними та гарантуватимемо, що готові й здатні протистояти будь-якій загрозі, а також забезпечити безпеку нашого населення, яке налічує мільярд людей".