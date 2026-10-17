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Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
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Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта

Киев • УНН

 • 33594 просмотра

Атаки рф и проблемы с логистикой сократили экспорт зерна из Украины. Излишки могут снизить доходы фермеров и урожай 2027 года.

Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта

Украина собирает неплохой урожай зерновых, однако продавать его становится всё сложнее из-за российских ударов по портам, железной дороге и другим логистическим маршрутам. Сейчас существует большая вероятность, что зерно может остаться на складах вместо того, чтобы принести аграриям средства на следующую посевную. 

Больше всего рискуют хозяйства, у которых нет собственных хранилищ и которые вынуждены продавать продукцию посредникам по сниженным ценам. Какими могут быть масштабы накопления зерна и последствия для урожая 2027 года, УНН объяснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль.

Урожай зерна в 2026 году — сколько уже собрала Украина и какие объёмы необходимо экспортировать

По состоянию на 13 октября украинские аграрии намолотили 37,14 млн тонн зерновых и зернобобовых, обработав 65,2% запланированных площадей. По оценке Павла Коваля, к 15 октября с полей удалось собрать до 38 млн тонн. Отдельно, по данным Министерства аграрной политики, собрано около 13,9 млн тонн масличных культур, в частности подсолнечника, рапса и сои. Здесь отметим, что предварительный государственный прогноз предусматривал урожай зерновых на уровне около 60,4 млн тонн. 

Павел Коваль объясняет, что расхождения возникли из-за кукурузы: её валовой сбор может достичь 30-31 млн тонн, однако к середине октября собрали лишь около 3,5 млн тонн. Поэтому окончательные цифры, которые подведут итоги нынешнего урожая зерновых, появятся тогда, когда аграрии соберут эту культуру. И именно здесь начинаются большие проблемы. 

"Из-за дождей и высокой влажности зерна часть урожая может остаться в полях до зимы. Ведь сушка требует дополнительных средств, которых хватает не каждому хозяйству", — предостерёг эксперт. 

Говоря об урожае пшеницы, гендиректор УАК оценил его в 26,2 млн тонн, из которых около 12 млн тонн планируют экспортировать. (Для кукурузы ориентир составляет 22 млн тонн экспорта из ожидаемых 30 млн тонн производства.) Однако эти объёмы — экспортный потенциал, поскольку мало продать зерно за границу, его ещё нужно физически доставить покупателю.

Морской экспорт под угрозой — сколько украинского зерна может остаться в стране из-за ограничений поставок

По данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 16 октября с начала 2026/27 маркетингового года Украина экспортировала 5,929 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это на 24,9% меньше, чем за соответствующий период предыдущего сезона.

Коваль подсчитывает, что текущие отгрузки составляют примерно половину необходимого темпа с учётом объёмов урожая. По его словам, только по пшенице в конце сезона могут образоваться дополнительные остатки на уровне 5–6 млн тонн. Если же существенные ограничения логистики сохранятся и во время массового поступления кукурузы, риск накопления зерна резко возрастёт.

"Особую обеспокоенность вызывает Дунайское направление. В 2022 году оно позволяло перевозить до 2,5 млн тонн грузов в месяц и частично компенсировало ограничения работы крупных морских портов. Теперь на него влияют обстрелы терминалов, проблемы с инфраструктурой и судоходством. Только в районе Сулинского канала (среднего из трёх крупных протоков дельты Дуная и главного судоходного протока устья Дуная в Румынии — ред.) скопилось около 150 судов с зерном", — рассказал эксперт. 

Железнодорожные переходы с ЕС и автомобильные маршруты также не могут беспрепятственно заменить морские перевозки: их пропускная способность ограничена, а перевозки обходятся дороже. Поэтому даже при наличии покупателей аграрии не всегда могут своевременно отгрузить продукцию.

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Хватит ли Украине мощностей для хранения урожая и что будет с излишками

На конец 2025 года совокупные элеваторные мощности Украины оценивали в 52,67 млн тонн единовременного хранения. Однако следует понимать, что часть хранилищ уже занята, часть расположена далеко от производителей, а перемещение зерна и услуги элеваторов стоят денег. Поэтому при самом сложном сценарии, по предположению собеседника УНН, при сохранении нынешних темпов экспорта и накопления кукурузы переходящие остатки могут достичь 30-35 млн тонн. В результате зерно может ждать продажи, а его хранение всё это время потребует от агрария складских площадей и финансирования.

"Наличие зерна в амбаре ещё не гарантирует денег на счёте", — подчеркнул Павел Коваль.  

По его словам, у малых и средних хозяйств часто есть лишь три варианта: 

  • оплатить хранение на элеваторе; 
    • продавать прямо с поля по невыгодной цене; 
      • оставлять продукцию в собственных неприспособленных помещениях.

        Каждый из них несёт свои расходы и риски. 

        Дополнительно избыток предложения внутри страны будет давить на закупочные цены. Даже если зерно на мировом рынке будет дорожать, украинский производитель не обязательно получит выгоду, поскольку более дорогая логистика и риски перевозок могут поглотить разницу.

        Экспортные ограничения и убытки аграриев — как зерновой кризис повлияет на посевные площади и производство зерна в 2027 году

        Последствия нынешних трудностей украинский фермер уже ощутил во время осенней посевной. Павел Коваль в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что к середине октября удалось засеять около 3,5 млн гектаров озимой пшеницы. Если к завершению кампании площадь достигнет 4 млн гектаров, он сочтёт это приемлемым результатом. Хуже ситуация с озимым ячменём: по оценке эксперта, его посеяно около 280 тыс. гектаров против примерно 500 тыс. гектаров запланированных.

        "При сложной реализации зерна производители могут сокращать расходы на удобрения, средства защиты и технологические операции, что скажется на урожайности в следующем году. Часть хозяйств также будет пересматривать структуру посевов в пользу культур, которые имеют более высокую маржу и требуют меньших логистических мощностей", — спрогнозировал гендиректор УАК. 

        Среди таких вариантов он назвал рапс и подсолнечник. Однако, по его словам,  изменение "посевной карты" не решит проблему разрушения экспортных маршрутов.

        Ситуация довольно сложная. Я не хочу сказать, что она катастрофическая, но она довольно непростая

        — отметил эксперт.

        Он подчеркнул, что наиболее уязвимыми остаются небольшие производители без собственного транспорта и запаса средств. Для них задержка продажи зерна может обернуться снижением прибыли и риском не профинансировать следующую посевную. Поэтому, если экспортные ограничения затянутся, украинская экономика может получить двойной удар: меньшие валютные поступления сейчас и более слабый потенциал производства зерна в 2027 году.

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        Как российские атаки угрожают экспорту Украины и есть ли альтернативные маршруты

        Российские атаки на черноморские порты угрожают накоплением зерна и убытками аграриев. Есть ли альтернатива морскому экспорту и что будет при длительных ограничениях, УНН в эксклюзивном комментарии рассказал владелец и директор логистической компании TEUS Дмитрий Казанин.

        По оценке эксперта, Украине необходимо экспортировать около 5 млн тонн зерна ежемесячно, чтобы не накапливать избыточные запасы. 

        "При необходимости отгружать около пяти миллионов тонн в месяц мы отгружаем примерно два с половиной миллиона", — отметил Казанин.

        Вместо этого нынешние объёмы отгрузок он оценивает лишь в 2,5 млн тонн: разрыв составляет почти половину потребности.

        Общая статистика также указывает на замедление экспорта. По данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 16 октября с начала 2026/27 маркетингового года Украина вывезла 5,929 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 24,9% меньше, чем за соответствующий период предыдущего сезона. Причина заключается в том, что из-за подорожания перевозок аграриям приходится выбирать между продажей себе в убыток и хранением урожая.

        Альтернативные маршруты экспорта — способны ли железная дорога, автотранспорт и дунайские порты заменить черноморские

        В настоящее время экспорт зерновых через западные границы, по железной дороге, грузовиками и по Дунаю остается возможным. Но остается важный нюанс: совокупная пропускная способность этих маршрутов, по оценке Казанина, недостаточна, чтобы компенсировать то, что Украина теряет из-за простоя черноморских портов, которые постоянно атакуют вс рф.  

        "Это невозможно компенсировать. Наши порты предназначены (именно — ред.) для такой работы. Все пограничные переходы и порты Дуная в целом не могут этого компенсировать", — объяснил свою позицию эксперт в сфере логистики.  

        На железнодорожном направлении, которым можно воспользоваться для вывоза урожая зерновых, по словам Казанина, возникают заторы. На переходах со странами ЕС не хватает европейских вагонов для перегрузки зерна с украинского подвижного состава. К тому же специфические правила перевалки на территории ЕС дополнительно усложняют движение.

        Возникают проблемы и с перевозкой агрогрузов по Дунаю.  

        "Дунайские перевозки сдерживает низкий уровень воды. Смотрите, баржа вместимостью 2 тыс. тонн на мелководных участках может загрузить лишь около 1 тыс. тонн, чтобы пройти по маршруту до румынской Констанцы. Ограничены также возможности движения судов с Верхнего Дуная к Нижнему", — разъяснил Дмитрий Казанин. 

        Он уточнил, что отдельные маршруты все же работают, и привел в пример опыт собственной компании. Казанин отметил, что в сентябре TEUS отправила 72 контейнера пшеницы в Индонезию через Гданьск. При этом он сразу подчеркнул: это не заменит массовых отгрузок и существенно не повлияет на глобальные логистические проблемы, с которыми в этом году столкнулись отечественные аграрии. 

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        Подорожание логистики и потеря конкурентоспособности — как российские атаки влияют на стоимость экспорта украинского зерна

        По оценке Казанина, расходы на логистику в последнее время выросли в три-четыре раза. Поскольку украинские производители не определяют мировые цены на зерно, дополнительные расходы на его доставку фактически уменьшают сумму, которую в итоге за свой труд получит фермер.

        Наш фермер недополучает прибыль. Ему сегодня приходится продавать зерно в убыток, потому что логистика подорожала в три-четыре раза

        — отметил директор TEUS.

        В качестве примера он назвал себестоимость выращивания зерна на уровне 150-160 долларов за тонну, тогда как выручка от продажи для хозяйства может составлять 120-125 долларов. Если ситуация и дальше не изменится, Дмитрий Казанин предполагает, что экспорт зерновых может стать еще более убыточным.  Причем последствия этого Украина почувствует уже во время следующей посевной.  

        Из-за нехватки средств аграрии сокращают закупки удобрений. Это может снизить урожайность в 2027 году, экспортные поступления и доходы бюджета. А из-за невыгодных цен часть кукурузы может вообще остаться зимовать в поле

        — озвучил прогнозы эксперт. 

        Угроза накопления зерна — актуальна ли она для Украины и почему 

        Дмитрий Казанин в ответ на вопросы журналистов УНН объяснил: если разрыв между собранным урожаем и его экспортом в размере 2,5 млн тонн в месяц будет сохраняться, за два месяца он арифметически составит около 5 млн тонн, а за три — 7,5 млн тонн. Вместе с тем эксперт предостерег от отождествления задержанного экспорта с физической потерей зерна. Он подчеркнул, что в настоящее время речь прежде всего идет о невозможности вовремя доставить покупателям необходимые объемы.

        "Речь не о потере, а о возможности вывезти его (зерно — ред.). На сегодняшний день нет возможности вывозить в том количестве, в котором необходимо", — подчеркнул он.

        По словам Казанина, проблемы с экспортом урожая у украинского фермера возникают одновременно по всем направлениям: не хватает вагонов и пропускной способности железной дороги, перевалка замедляет прохождение границы, а Дунай ограничивает мелководье. Поэтому ни один отдельный альтернативный путь не спасёт экспорт. 

        Необходимо одновременно использовать доступные коридоры и обеспечить стабильную работу черноморских портов. Потому что затяжные ограничения могут ударить и по урожаю следующего года

        — резюмировал эксперт. 

        Напомним 

        россия всё чаще нацеливает свои удары на украинские коридоры экспорта зерна в Чёрном море, что повышает риски для безопасности всего региона. Румыния и Болгария уже просят НАТО усилить защиту от беспилотников вс рф.

        Александра Василенко

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