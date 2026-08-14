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Экспорт зерна из Украины обвалился из-за ситуации в Чёрном море: что произошло с морским коридором

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Из-за российских ударов по портам и судам экспорт зерна из Украины в начале августа упал до 30% от потребности. Министр Высоцкий заявил, что без возобновления работы черноморских портов экспорт не превысит 50%.

Экспорт зерна из Украины обвалился из-за ситуации в Чёрном море: что произошло с морским коридором

Из-за российских атак на портовую инфраструктуру и гражданские суда экспорт украинского зерна в начале августа оказался под ударом. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга в Киеве 14 августа, передает УНН.

Детали

За период с 1 по 12 августа Украина экспортировала около 590 тыс. тонн зерна, что составляет примерно 30% от необходимого объема.

Есть возможности частично нарастить экспорт, но все равно без восстановления работы черноморских портов он составит до 50% потребности

- объяснил Высоцкий.

Сокращение экспорта произошло на фоне фактического временного приостановления захода торговых судов в украинские морские порты из-за усиления российских атак.

По данным Министерства развития инфраструктуры Украины, в конце июля последние массированные удары рф по гражданской портовой инфраструктуре, торговым судам и экипажам фактически привели к временному приостановлению захода судов в украинские порты. При этом официального решения о закрытии Украинского морского коридора не объявлялось, а порты продолжили работу.

Только в течение июля 2026 года Россия осуществила 67 атак на объекты украинских морских портов. Кроме того, было зафиксировано 35 атак на гражданские суда непосредственно в портах и еще 22 атаки на суда в Украинском морском коридоре.

Атаки продолжились и в августе. По данным профильного министерства, уже в первые дни месяца Россия пять раз атаковала объекты морских портов, трижды — гражданские суда в портах и дважды — суда в морском коридоре.

В ведомстве подчеркивали, что российские удары направлены, в частности, на срыв работы украинских портов, запугивание международных судовладельцев и подрыв безопасности гражданского судоходства.

Морские порты обеспечивали около 90% аграрного экспорта

Ситуация с морским сообщением критически важна для украинского аграрного сектора, поскольку именно порты Большой Одессы обеспечивали около 90% экспорта аграрной продукции Украины. Украинское продовольствие через них поставлялось более чем в 55 стран мира.

С начала работы Украинского морского коридора в сентябре 2023 года и до конца июля 2026 года по нему было перевезено около 209,3 млн тонн грузов. Из них 124,1 млн тонн составляло зерно. За этот период коридором воспользовались более 8,2 тыс. судов.

Зависимость украинского экспорта от портов Большой Одессы демонстрируют и показатели грузооборота. С начала 2026 года до конца июля украинские морские порты обработали около 46 млн тонн грузов. Из них 42,2 млн тонн пришлось на порты Большой Одессы и лишь 3,8 млн тонн — на порты Дунайского региона.

Украина расширяет альтернативные маршруты

На фоне угроз для морского экспорта Украина вместе с Европейской комиссией, Молдовой и Румынией работает над увеличением пропускной способности альтернативных маршрутов.

В частности, стороны обсуждают расширение возможностей портов Дунайского региона, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, ускорение таможенных и пограничных процедур, а также устранение узких мест на транспортных маршрутах.

Отдельным направлением является увеличение возможностей для транзита украинской аграрной продукции по территории Молдовы и Румынии и привлечение европейского финансирования для развития соответствующей инфраструктуры.

В то же время имеющиеся показатели грузооборота свидетельствуют, что альтернативные маршруты пока не способны полностью заменить мощности портов Большой Одессы. Особенно остро эта проблема возникает в период сбора нового урожая и формирования экспортных партий зерна.

В Министерстве развития инфраструктуры предупреждали, что систематические атаки рф на украинские порты и гражданское судоходство создают риски не только для украинской экономики, но и для международной торговли и глобальной продовольственной безопасности.

Контекст

Украинский морской коридор начал работать в сентябре 2023 года после выхода России из Черноморской зерновой инициативы и фактического прекращения действия прежнего механизма экспорта продовольствия через Чёрное море. Украина организовала собственный маршрут для гражданских судов в порты Большой Одессы, который постепенно стал главным каналом морского экспорта страны.

С начала работы нового коридора до конца июля 2026 года по нему было перевезено около 209,3 млн тонн грузов, из которых 124,1 млн тонн составляло зерно. За это время маршрутом воспользовались более 8,2 тыс. судов. Украинская аграрная продукция через морские порты поставлялась более чем в 55 стран.

Порты Большой Одессы играют ключевую роль в аграрной логистике Украины и обеспечивают около 90% экспорта сельскохозяйственной продукции морским путём. Поэтому перебои с заходом судов напрямую влияют на темпы вывоза зерна и другой аграрной продукции.

Ситуация резко ухудшилась летом 2026 года из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. По официальным данным, только в течение июля Россия 67 раз атаковала объекты украинских морских портов, 35 раз — гражданские суда непосредственно в портах и ещё 22 раза — суда в Украинском морском коридоре.

В конце июля Министерство развития инфраструктуры сообщило, что последние массированные атаки фактически привели к временному приостановлению захода судов в украинские порты. Вместе с тем официального решения о закрытии Украинского морского коридора Украина не принимала, а портовая инфраструктура продолжила работу.

Из-за ситуации в Чёрном море Украина вместе с Еврокомиссией, Румынией и Молдовой начала прорабатывать увеличение пропускной способности альтернативных маршрутов, в частности через дунайские порты, железную дорогу и автомобильные переходы. Однако их нынешние возможности существенно уступают портам Большой Одессы: из 46 млн тонн грузов, обработанных украинскими морскими портами с начала 2026 года до конца июля, 42,2 млн тонн приходилось на Большую Одессу и лишь 3,8 млн тонн — на порты Дунайского региона.

Падение морского экспорта происходит на фоне сбора нового урожая, когда Украине необходимо наращивать вывоз зерна. Длительные перебои с судоходством могут создавать дополнительную нагрузку на зернохранилища и сухопутную логистику, усложнять экспорт и влиять на поступление валютной выручки от аграрного сектора.

Напомним

Ранее стало известно о том, что Украина предложила России перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила.

Александра Василенко

ЭкономикаПолитика
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