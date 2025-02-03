Ще плюс 1300 військових і понад 170 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу російська армія втратила 1300 військових та понад 170 одиниць техніки. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 841 660 осіб.
Упродовж доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила ще 1300 своїх військових, а також сотні одиниць техніки та озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9920 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 685 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 589 (+51) од,
- РСЗВ – 1268 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1053 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 911 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 798 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3731 (+2) од.
На ТОТ ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись цивільними – Спротив03.02.25, 03:50 • 41502 перегляди