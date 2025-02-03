Еще плюс 1300 военных и более 170 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1300 военных и более 170 единиц техники. Общие потери врага с начала войны достигли 841 660 человек.
В течение суток на российско-украинском фронте армия оккупантов потеряла еще 1300 своих военных, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 841 660 (+1300) человек,
- танков - 9920 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 20 685 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 22 589 (+51) ед,
- РСЗО - 1268 (+1) ед,
- средства ППО - 1053 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 911 (+118),
- крылатые ракеты - 3054 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 798 (+89) ед,
- специальная техника - 3731 (+2) ед.
На ВОТ враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь гражданскими - Сопротивление03.02.25, 03:50 • 17355 просмотров