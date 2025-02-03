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Еще плюс 1300 военных и более 170 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1300 военных и более 170 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 1248 просмотра

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1300 военных и более 170 единиц техники. Общие потери врага с начала войны достигли 841 660 человек.

В течение суток на российско-украинском фронте армия оккупантов потеряла еще 1300 своих военных, а также сотни единиц техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 841 660 (+1300) человек,
  • танков - 9920 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 20 685 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 22 589 (+51) ед,
  • РСЗО - 1268 (+1) ед,
  • средства ППО - 1053 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 911 (+118),
  • крылатые ракеты - 3054 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 798 (+89) ед,
  • специальная техника - 3731 (+2) ед.

На ВОТ враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь гражданскими - Сопротивление03.02.25, 03:50 • 17355 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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