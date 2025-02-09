В аэропорту Волгограда рф приостановили полеты из-за угрозы дронов
Киев • УНН
В аэропорту Гумрак в Волгограде введен план "Ковер" из-за угрозы беспилотников. Задержаны рейсы на вылет и прилет, сообщает Росавиация.
В аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников. Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на Росавиацию, передает УНН.
Детали
В воскресенье, 09 января, в 00:12 (по Киевскому времени) российские СМИ сообщили, что в волгоградском аэропорту Гумрак введен план "Ковер".
Следовательно, задержаны рейсы на вылет и прилет.
Паблики сообщают, что задержка авиарейсов связана с угрозой атаки беспилотников.
Напомним
Беспилотники атаковали район аэропорта в Приморско-Ахтарске, откуда россия запускает "шахеды" по Украине. Атаку подтвердили местные жители и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
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