Приморсько-Ахтарськ, звідки рф запускає шахеди, під атакою: ймовірно, є прильоти

Російський Приморсько-Ахтарськ, звідки запускають "шахеди" по Україні, під атакою безпілотників. Про це повідомляє Astra із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.

Як повідомляють мешканці кубанського міста, безпілотники атакували район аеропорту.

Інформацію про атаку на Приморсько-Ахтарськ підтвердив і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Прильоти в Приморсько-Ахтарську, звідки росія запускає постійно шахеди", - повідомив Коваленко.