Приморско-Ахтарск, откуда рф запускает шахеды, под атакой: возможно, есть прилеты

Российский Приморско-Ахтарск, откуда запускают "шахеды" по Украине, под атакой беспилотников. Об этом сообщает Astra со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

Как сообщают жители кубанского города, беспилотники атаковали район аэропорта.

Информацию об атаке на Приморско-Ахтарск подтвердил и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Прилеты в Приморско-Ахтарске, откуда россия запускает постоянно шахэды", - сообщил Коваленко.