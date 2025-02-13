В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область
Киев • УНН
В липецкой области рф якобы зафиксирована массированная атака беспилотников с многочисленными взрывами. В результате падения обломков дрона пострадала работница станции аэрации, она госпитализирована.
В ночь на 13 февраля, в районе города Липецк и в области прогремели взрывы. В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки с применением беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Регион подвергся массированному налету БПЛ, в области работают средства противовоздушной обороны и подавления,
Детали
Он также уточнил, что в некоторых районах Липецка зафиксировано отключение электричества.
Впоследствии он сообщил, что в результате атаки дронов, по данным Артамонова, пострадала работница липецкой станции аэрации. Ее госпитализировали.
В результате падения обломков беспилотника на территории липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. Работа станции аэрации не нарушена,
Также местные паблики писали о звуках взрывов, которые были слышны в области. В частности, Telegram-канал Mash рассказал со ссылкой на жителей Липецка, что в промышленной части этого города было 12 взрывов.
На большое количество взрывов на фоне дроновой атаки жаловались и жители города Елец.
В сети озвучивают предположение, что целью дроновой атаки в Липецке может быть Новолипецкий металлургический комбинат.
Напомним
9 февраля Минобороны рф заявляло об уничтожении 35 украинских беспилотников в разных регионах россии. Наибольшее количество дронов - 18 единиц - было якобы сбито в Курской области.