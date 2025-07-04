ВСУ поразили предприятие по производству боевых частей для БПЛА типа "шахед" под москвой - Генштаб

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (сергиев посад, московская область рф). Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Подтверждено достижение нашими средствами поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности врага наносить воздушные удары и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские военные нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ, уничтожив два самолета Су-34 и повредив еще два. Предварительно поражены четыре единицы авиационной техники. Поражение также получила технико-эксплуатационная часть аэродрома.