СБС показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под москвой
Киев • УНН
Силы беспилотных систем поразили подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", производящий боевые части для "шахедов". Это предприятие также разрабатывает огнесмеси для термобарических зарядов ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".
Силы беспилотных систем поразили мощности по производству боевых частей для "шахедов" под москвой. Под удар попало важное для боевого потенциала армии страны-агрессора предприятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС в Telegram.
Детали
Подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", по которому нанесли удар операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, является критически важным предприятием российского ВПК, отметили в подразделении СБС.
Помимо производства термобарических БЧ для дронов-камикадзе Shahed, институт занимался разработкой огневых смесей для термобарических зарядов, которые являются основой боеприпасов для огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек"
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Поражение таких объектов ослабляет производственные возможности российского ВПК и снижает общий военный потенциал государства-агрессора, добавили в СБС.
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