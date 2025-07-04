СБС показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под москвой

Силы беспилотных систем поразили мощности по производству боевых частей для "шахедов" под москвой. Под удар попало важное для боевого потенциала армии страны-агрессора предприятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС в Telegram.

Детали

Подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", по которому нанесли удар операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, является критически важным предприятием российского ВПК, отметили в подразделении СБС.

Помимо производства термобарических БЧ для дронов-камикадзе Shahed, институт занимался разработкой огневых смесей для термобарических зарядов, которые являются основой боеприпасов для огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" - говорится в сообщении.

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Поражение таких объектов ослабляет производственные возможности российского ВПК и снижает общий военный потенциал государства-агрессора, добавили в СБС.

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