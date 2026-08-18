Хантавирус

Исследователи заявили о перспективных разработках лекарств против хантавируса после вспышки на круизном лайнере

Ученые тестируют препарат от аутоиммунных заболеваний для лечения хантавируса. Исследования активизировали после вспышки инфекции на круизном лайнере.