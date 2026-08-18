Хантавирус
Опасный вирус, передающийся от грызунов к человеку
Хантавирус – возбудитель группы инфекционных заболеваний, передающийся человеку преимущественно через контакт с грызунами, которые являются природным резервуаром для вируса, или их выделениями. В зависимости от типа вирус может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заболевание характеризуется высокой летальностью. Специфическое лечение на данный момент отсутствует. Случаи заражения фиксируются на всех континентах, кроме Австралии.
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