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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хантавирус

Опасный вирус, передающийся от грызунов к человеку
Хантавирус – возбудитель группы инфекционных заболеваний, передающийся человеку преимущественно через контакт с грызунами, которые являются природным резервуаром для вируса, или их выделениями. В зависимости от типа вирус может вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заболевание характеризуется высокой летальностью. Специфическое лечение на данный момент отсутствует. Случаи заражения фиксируются на всех континентах, кроме Австралии.
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