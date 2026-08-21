Государство-агрессор россия построило секретный военный комплекс биолабораторий в Тверской области, где под прикрытием ветеринарных и физиологических исследований экспериментирует с опасными вирусами и другими патогенами в интересах вооружённых сил, передаёт УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Как сообщили в разведке, объект, который официально называется "Центр экспериментальной физиологии", расположен на острове "Лисий" посреди Вышневолоцкого водохранилища.

С 2023 года акватория вокруг острова с биолабораториями закрыта для ловли рыбы, купания или прогулок на лодках как "особо охраняемая территория регионального значения".

Водоём обеспечивает пресной водой ряд населённых пунктов, в частности город Вышний Волочёк, а также даёт начало реке Тверце, которая впадает в Волгу. Если опасные патогены или химикаты из биолабораторий попадут в водохранилище, последствия вспышки эпидемий и заражений могут быть катастрофическими не только для населения региона, но и для всей России — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что проект биолабораторного комплекса реализовали по приказу российского диктатора владимира путина как особо важный — предназначенный для "обеспечения обороноспособности и безопасности россии". Формально его оформили в структуру Федерального медико-биологического агентства.

Закрытый объект на острове "Лисий" находится под усиленной охраной. С воздуха комплекс прикрывают расчёты зенитно-ракетных комплексов. Ответственность за режим безопасности Кремль возложил на министра обороны Андрея Белоусова. Солдаты, привлечённые к охране объекта, в частных разговорах выражают страх заразиться неизвестной "дрянью".

В ГУР напомнили, что весной 2026 года в россии вспыхнула эпидемия ящура крупного рогатого скота, которую москва пыталась скрыть от мира и собственного населения. Не исключено, что этот и другие подобные случаи могут быть результатом неудачных экспериментов россиян с вирусами, бактериями и другими патогенами.

Напомним

Ранее ГУР МО Украины информировало о создании российскими оккупантами условий для распространения сибирской язвы на временно оккупированных украинских территориях.