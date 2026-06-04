Исследователи заявили о перспективных разработках лекарств против хантавируса после вспышки на круизном лайнере

Ученые сообщили о новых перспективах в разработке средств лечения хантавируса – редкой, но смертельно опасной инфекции, которая передается через грызунов. Толчком к активизации исследований стала недавняя вспышка болезни на круизном лайнере. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Несмотря на то, что хантавирус известен десятилетиями и распространен в разных регионах мира, до сих пор не существует утвержденных лекарств или вакцин для борьбы с ним. Причиной этого эксперты называют недостаточное финансирование, так как инфекция встречается относительно редко и не имеет широкого распространения между людьми.

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В то же время исследователи из Чили, Аргентины и США продолжают работать над возможными методами лечения. В новом исследовании, опубликованном в среду, ученые сообщили, что препарат, который сейчас применяется для лечения аутоиммунных заболеваний, может помогать пациентам с хантавирусом бороться с самыми опасными осложнениями болезни.

Ученые надеются, что повышенное внимание к вирусу после вспышки на круизном судне, а также риски роста количества случаев из-за изменений климата и более частого контакта людей с грызунами, помогут привлечь дополнительные ресурсы для исследований.

Я надеюсь, что эта ситуация поможет нам продолжить наши исследования и укрепить сотрудничество между медицинскими работниками, обществом и необходимыми ресурсами