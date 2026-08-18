СЕТАМ

Государственное предприятие для проведения торгов по реализации арестованного имущества

Система электронных торгов арестованным имуществом более известна как СЕТАМ - государственное предприятие, созданное для реализации решений судов и других государственных органов. Речь идет о реализации в основном арестованного имущества с применением системы электронных торгов. Такая система должна сделать реализацию имущества более прозрачной и эффективной. СЕТАМ также предоставлял услугу "Брак за сутки".