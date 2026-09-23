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россия нанесла удары по крупным украинским дата-центрам — МИД

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В результате российской атаки погибли два человека и более 40 получили ранения. В Киеве поврежден колледж, удары также пришлись по дата-центрам.

россия нанесла удары по крупным украинским дата-центрам — МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередной российский обстрел Украины и подтвердил атаку на крупные украинские дата-центры, передает УНН.

"Пока 81-я сессия Генеральной ассамблеи ООН сосредоточена на мирных усилиях и дипломатии ради завершения войны, Украина вновь подвергается массированной российской атаке", – подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил, что в результате жестоких российских ударов в течение ночи и утра погибли два человека, более 40 получили ранения.

По его словам, россия нанесла удары по крупным украинским дата-центрам, стремясь нарушить поток информации.

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Министр отметил, что оперативные оповещения о ракетных и дроновых угрозах жизненно важны, поскольку они спасают жизни. Он добавил, что это критическая гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к жизненно важной информации и не является военной целью. Она необходима для нормального функционирования повседневной жизни.

В Киеве также был нанесен удар по зданию колледжа, когда на его территории находились студенты.

"Поскольку россия не достигает своих целей на поле боя, она ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине и терроризировать мирных людей. Усиление санкционного давления и увеличение количества перехватчиков ракет – единственный способ остановить этот террор. Эти атаки не должны стать новой нормой", – подчеркнул Сибига.

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Антонина Туманова

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Киев