В Киеве и области из-за атак рф возникли перебои с интернетом у 100 тысяч абонентов

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В Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Как сообщили в ведомстве, специалисты уже оценивают масштабы повреждений и ремонтируют сеть, чтобы как можно скорее восстановить ее стабильную работу.

В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео

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Как сообщил народный депутат Александр Федиенко, несмотря на решение врага наносить удары по дата-центрам, ситуацию удается довольно быстро стабилизировать.

Так, могут быть перебои, небольшие по времени, здесь я прошу граждан относиться с пониманием, все операторы работают и оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру — отметил он.

По словам Федиенко, важно понимать: "Украина — это единственная страна в мире, где очень много среднего и малого операторского бизнеса (так исторически сложилось, потому что ГОСУДАРСТВО не вмешивалось более десяти лет). Поэтому уничтожить операторов просто невозможно".

Нардеп также посоветовал: "если ваша работа или учеба требуют гарантированного интернет-подключения, иметь 1+1 операторов — это будет гарантировать качественный сервис".