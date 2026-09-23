В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео
Киев • УНН
В сети распространяют видео вероятного попадания по КВЦ "Парковый" в Киеве. Кличко сообщил о падении БпЛА и пожарах в двух районах.
В результате вражеской атаки, вероятно, произошел прилет по КВЦ «Парковый», вспыхнул пожар — соответствующие видео распространяются в Telegram-каналах, передает УНН.
Прилет по Конгрессно-выставочному центру «Парковый» в Киеве — после удара там вспыхнул пожар
Добавим
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе произошло падение БпЛА на территорию нежилого комплекса.
Кроме того, по его словам, в Святошинском районе в результате атаки произошел пожар в складском здании.
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