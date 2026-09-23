В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео

Фото иллюстративное

В результате вражеской атаки, вероятно, произошел прилет по КВЦ «Парковый», вспыхнул пожар — соответствующие видео распространяются в Telegram-каналах, передает УНН.

Прилет по Конгрессно-выставочному центру «Парковый» в Киеве — после удара там вспыхнул пожар — говорится в подписи к видео.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе произошло падение БпЛА на территорию нежилого комплекса.

Кроме того, по его словам, в Святошинском районе в результате атаки произошел пожар в складском здании.

Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон