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В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео

Киев • УНН

 • 2118 просмотра

В сети распространяют видео вероятного попадания по КВЦ "Парковый" в Киеве. Кличко сообщил о падении БпЛА и пожарах в двух районах.

В центре Киева, вероятно, произошло попадание в КВЦ "Парковый" — в сети распространяется видео
Фото иллюстративное

В результате вражеской атаки, вероятно, произошел прилет по КВЦ «Парковый», вспыхнул пожар — соответствующие видео распространяются в Telegram-каналах, передает УНН

Прилет по Конгрессно-выставочному центру «Парковый» в Киеве — после удара там вспыхнул пожар 

— говорится в подписи к видео.

Добавим

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Печерском районе произошло падение БпЛА на территорию нежилого комплекса.

Кроме того, по его словам, в Святошинском районе в результате атаки произошел пожар в складском здании.

Вражеская атака на Киев продолжается — число пострадавших возросло до 43, на территорию учебного заведения упал дрон23.09.26, 17:16 • 2662 просмотра

Антонина Туманова

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