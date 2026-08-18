$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 10971 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 8268 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 11488 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 12363 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 15448 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 16585 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 26430 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35110 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18467 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
18 августа, 03:47 • 16146 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярные новости
Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»18 августа, 01:39 • 11006 просмотра
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 12086 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 11763 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 16414 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 13725 просмотра
публикации
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 10942 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 63536 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 60827 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 60626 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 107790 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синегубов
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 46573 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 53355 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 61153 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 59300 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 88269 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть
ТегиОрганизации

ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей)

Орган судебной системы по отбору судей
Высшая квалификационная комиссия судей Украины - орган в судебной системе Украины, отвечающий за отбор и квалификационное оценивание судей. Действует на постоянной основе. Члены ВККС назначаются Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса. Членами Комиссии могут быть судьи и правоведы. Всего в состав ВККСУ входит 16 человек.
1994
Парламент принял закон о создании системы квалификационных комиссий судей и создании ВККСУ;
2001
Изменена система квалификационных комиссий, в частности, добавлены комиссии судей хозяйственного суда;
2010
принят закон о судоустройстве, которым в системе квалификационных комиссий осталась только ВККСУ;
2016
принят закон о полном перезапуске Высшей квалификационной комиссии;
2019
принят еще один закон о роспуске и перезапуске ВККСУ, однако формирование нового состава комиссии было заблокировано;
2021
ВР одобрила закон о запуске работы ВККСУ;
2023
ВККСУ возобновила свою работу
Новости по теме
Средняя зарплата в госорганах за год выросла на 7 тысяч - Минфин

В июне 2026 года средняя зарплата в госорганах Украины составила 66,84 тыс. грн, что на 7 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Судья вознаграждение в высших судах достигало от 197,8 до 446,7 тыс. грн.

Общество • 3 августа, 10:18 • 3614 просмотра