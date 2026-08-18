ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей)
Орган судебной системы по отбору судей
Высшая квалификационная комиссия судей Украины - орган в судебной системе Украины, отвечающий за отбор и квалификационное оценивание судей. Действует на постоянной основе. Члены ВККС назначаются Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса. Членами Комиссии могут быть судьи и правоведы. Всего в состав ВККСУ входит 16 человек.
1994
Парламент принял закон о создании системы квалификационных комиссий судей и создании ВККСУ;
2001
Изменена система квалификационных комиссий, в частности, добавлены комиссии судей хозяйственного суда;
2010
принят закон о судоустройстве, которым в системе квалификационных комиссий осталась только ВККСУ;
2016
принят закон о полном перезапуске Высшей квалификационной комиссии;
2019
принят еще один закон о роспуске и перезапуске ВККСУ, однако формирование нового состава комиссии было заблокировано;
2021
ВР одобрила закон о запуске работы ВККСУ;
2023
ВККСУ возобновила свою работу
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