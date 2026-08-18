Средняя зарплата в госорганах за год выросла на 7 тысяч - Минфин

В июне 2026 года средняя зарплата в госорганах Украины составила 66,84 тыс. грн, что на 7 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Судья вознаграждение в высших судах достигало от 197,8 до 446,7 тыс. грн.